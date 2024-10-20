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逢甲夜市沒落不意外？買車輪餅「老闆1舉動」他怒：被這群人玩壞

▲▼逢甲夜市現況，人潮眾多。（圖／記者陳筱惠攝）

▲逢甲夜市。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

近日有網友發現，逢甲夜市不僅許多店面都掛著招租中，而且人潮稀疏，連街道也都暗暗的，巷內小攤位還全都拉下鐵捲門，深感過去的繁榮光景已經不再，就有網友回憶，10年前去逢甲夜市買車輪餅，明明架上就有已經煎好的，但是老闆堅持煎新的，10分鐘後現場有民眾開始排隊，老闆1舉動讓他超火大。

有網友在PTT發文，10年前在逢甲夜市買車輪餅，點了一份紅豆口味，點完餐後老闆開始煎，但架上明明有已經做好的車輪餅，他心想「沒直接給我，應該不是紅豆口味」。

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等了10分鐘後，攤販開始有不少人排隊，老闆卻夾了架子上的車輪餅給他，他傻眼表示，「台灣夜市就是被這群人玩壞的啦，什麼狗屁夜市消失了我也不意外啦」。

貼文曝光，掀起網友討論，「攤販故意要讓人排隊吸買氣」、「說不定還是昨天賣剩的加熱保溫」、「逢甲路上就有幾家這樣」、「製造排隊假象很會喔」、「免費排隊工人，謝謝了」、「拿你的時間招人氣，是我也不買」、「這種店家超靠北的，我也遇過故意讓人排隊的賣家」、「老闆真懂玩」、「印象不好就不會有下次機會」。

還有網友分享經驗，「幾年前新竹關新路開了一間新店，中午去吃飯，想說剛開幕人氣又很高排一下很正常，排了將近40分鐘，沒看到幾組客人出來，只有前面陸陸續續進去 ，我們被排在二樓，一上樓就看到大概10幾桌，但是有客人的只有3桌，當下就覺得你tm這樣製造排隊人潮是三小，果不其然過沒多久就說要搬家倒了」。

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