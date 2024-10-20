　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

▲網紅中古車商「兩千」因駕駛懸掛假車牌上路遭警方攔截。（圖／蘆竹警分局提供）

▲網紅中古車商「兩千」與警方合作拍宣導片。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

網紅中古車商「兩千」估車竟遇車主懸掛假車牌，上路試車遭警方AI巡防系統偵測攔截，被當場壓制畫面，原來這是蘆竹警分局與網紅兩千攜手合作拍攝宣導影片，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。

▲▼原來是兩千配合拍攝宣導影片，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼兩千配合拍攝宣導影片，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。（圖／蘆竹警分局提供）

▲▼原來是兩千配合拍攝宣導影片，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。（圖／蘆竹警分局提供）

有鑑於國內懸掛偽造、變造車牌上路行駛案件層出不窮，近來屢屢發現有民眾因酒駕、嚴重超速、惡意逼車等危險駕駛行為遭吊扣或註銷牌照，因而上網購買偽造車牌懸掛上路，有些民眾甚至因車牌號碼遭冒用而無辜收到罰單，為遏止此歪風，蘆警除積極查緝外，並與youtuber網紅兩千拍攝宣導影片，警方運用巡邏車上裝設之AI巡防系統辨識異常車牌，發現兩千駕駛懸掛假車牌車輛，予以攔查並出現壓制兩千的畫面。

蘆竹分局長林鼎泰表示，依道路交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新台幣3600元至10800元罰鍰，另監理單位核發的車牌屬於特種文書，擅自偽造、變造及使用假車牌已涉及刑法，可處一年以下有期徒刑，警方將持續加強查緝，呼籲用路人勿心存僥倖以免觸法。

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

88快速道路貨車遭撞1男噴飛橋下亡　泥水工班坐車斗拚經濟遇劫

台中警開6槍！小貨車遭攔檢不停　二度衝撞員警逃逸

休假才剛騎車離營…八軍團士兵遭左轉車撞飛！頭部重創一度命危

轉貼新聞「國軍女士官下海」喊：重建831　男遭判刑再賠1萬5

15歲少年撞死3人「恐移送檢方」！外公11／11前未到案將遭通緝

讓死亡不再是令人畏懼的話題　網紅小冬瓜分享殯葬4.0核心價值

曾任監視器業務　宜蘭慣竊躲鏡頭偷宮廟香油錢、工地電線

新加坡拒入境！詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

快訊／新北轎車衝撞分隔島！　36歲男搶救9小時傷重不治

2房總價千萬內「10大熱門路段」　北台灣一口氣包辦8席

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

土城BMW撞轎車　再撞爛路邊14機車

豪宅擋車道判賠125萬　被告：社區集體霸凌

詐10億西班牙男又被遣返回台　移民署最新回應

乾哥乾妹判9年　學者斥衛福部：推什麼推

即／新北轎車衝撞分隔島　36歲男搶救9小時傷重不治

5度嘿咻小女友「害懷孕產子」色男認錯輕判

「54字店名」導航念不停　民眾笑：念完都開過頭了

幫帶「榴槤糖」來台　港男要關15年

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

台南26歲男深夜全裸　走廊「單人活塞運動」嚇壞鄰居

色廚盯上女服務生！摟腰噁喊：帶妳去廁所生子

更多熱門

相關新聞

小A辣餐廳被認出「遭酸人妖」！　17字高EQ霸氣回擊

小A辣餐廳被認出「遭酸人妖」！　17字高EQ霸氣回擊

網紅小A辣今（17）日透過Threads發文透露，她在去餐廳買食物時遭一群男路人認出，結果對方開始一場關於「誰可以、誰不行」的討論，甚至還當著她的面稱她為人妖。為此，小A辣以17字表達傻眼的心情：「不是啊？可不可以？應該是我才能決定的吧？」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

小吳新片出包「60％OFF喊6折」！　緊急發聲道歉：講錯很抱歉

小吳新片出包「60％OFF喊6折」！　緊急發聲道歉：講錯很抱歉

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

易建聯性交易疑雲「女主角」澄清：不是我 10分鐘後帳號註銷神隱

琵琶女神遇違停刮車門「遭疑闖紅燈」！　丘涵滿頭問號：笑出來

琵琶女神遇違停刮車門「遭疑闖紅燈」！　丘涵滿頭問號：笑出來

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！女Coser甜笑回應了

賣原味「200元腳踩吐司」被轟爆！女Coser甜笑回應了

關鍵字：

AI巡防車中古車商網紅兩千假車牌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面