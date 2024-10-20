網紅車商「兩千」遭警壓制！拍宣導片啦...別掛假車牌上路

▲網紅中古車商「兩千」與警方合作拍宣導片。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

網紅中古車商「兩千」估車竟遇車主懸掛假車牌，上路試車遭警方AI巡防系統偵測攔截，被當場壓制畫面，原來這是蘆竹警分局與網紅兩千攜手合作拍攝宣導影片，希望透過寓教於樂的方式，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。

▲▼兩千配合拍攝宣導影片，讓民眾正視假車牌議題，勿以身試法。（圖／蘆竹警分局提供）

有鑑於國內懸掛偽造、變造車牌上路行駛案件層出不窮，近來屢屢發現有民眾因酒駕、嚴重超速、惡意逼車等危險駕駛行為遭吊扣或註銷牌照，因而上網購買偽造車牌懸掛上路，有些民眾甚至因車牌號碼遭冒用而無辜收到罰單，為遏止此歪風，蘆警除積極查緝外，並與youtuber網紅兩千拍攝宣導影片，警方運用巡邏車上裝設之AI巡防系統辨識異常車牌，發現兩千駕駛懸掛假車牌車輛，予以攔查並出現壓制兩千的畫面。

蘆竹分局長林鼎泰表示，依道路交通管理處罰條例第12條1項3款規定，使用偽造、變造或矇領之牌照，可以處新台幣3600元至10800元罰鍰，另監理單位核發的車牌屬於特種文書，擅自偽造、變造及使用假車牌已涉及刑法，可處一年以下有期徒刑，警方將持續加強查緝，呼籲用路人勿心存僥倖以免觸法。