　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

▲▼大疆,DJI。（圖／路透社）

▲大疆。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《環球網》19日報導，無人機廠商大疆在美東時間18日，就被列入CMC制裁清單對美國國防部提起訴訟。

CMC制裁清單為中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List），是美國國防部根據《2021財年國防授權法案》第1260H條制定的「黑名單」，旨在識別在美國直接或間接經營的中國軍事企業，目前已有多家中國企業被列入。

據《路透社》報導，大疆在致華盛頓地區法官的訴狀中，要求美國國防部將其從CMC制裁清單中移除，並控訴美國國防部錯誤指定其有軍方背景，給該公司造成了重大財務損失。

▲美軍所用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

大疆表示，由於美國國防部非法和錯誤決定，該公司失去了商業交易，被誹謗為國家安全威脅，並被禁止與多個美國聯邦政府機構簽訂合約。

大疆還說，許多美國和國際客戶已經終止了與大疆的現有合同，並拒絕簽訂新合同。

對於美方指控及相關制裁行動，中國大陸外交部曾表示，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營信心，損害美國企業和投資者利益，終將反噬自身。

大疆是世界上最大的無人機製造商，在美商用無人機市場中佔總銷量的一半以上。過去也有數據顯示，中國大陸無人機在美國執法機構的市場份額為90%，在緊急救援領域更是高達92%。

ET快訊
五角大廈「極機密情報」外洩！
白種元去過！　板橋「珍珠奶茶攤」人潮塞滿巷弄
休假才剛騎車離營！20歲八軍團士兵遭撞飛　一度命危插管
許瑋甯「這兩年失去了最愛」　金鐘連莊吐真實心聲
孩搭機「韓國吵到台灣」　他閉眼崩潰：頭被丟2次！家長裝死一起
國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11／5起台北轉運站2樓變

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

苦肉計！陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬下場慘了

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」北大荒變北大倉

影／我的夥伴是AI！解放農民雙手　陸農業提前轉型應對少子老齡化

影／現代輕功！20分鐘上華山　「世界最恐怖棧道」腳踩懸崖峭壁

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳在機場被捕：一直哭

失散30年雙胞胎網路相認！3年後決裂「寧願不認識對方」

習近平視察火箭軍　強調要提升戰略威懾和實戰能力

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

苦肉計！陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬下場慘了

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」北大荒變北大倉

影／我的夥伴是AI！解放農民雙手　陸農業提前轉型應對少子老齡化

影／現代輕功！20分鐘上華山　「世界最恐怖棧道」腳踩懸崖峭壁

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳在機場被捕：一直哭

失散30年雙胞胎網路相認！3年後決裂「寧願不認識對方」

習近平視察火箭軍　強調要提升戰略威懾和實戰能力

結婚3年「造不出人」　陸男就醫發現「沒睪丸有子宮」

4明星好友同晚得金鐘獎！3年前同框片被挖出…網朝聖：全得獎太強

最快今、明天有颱風生成　氣象署：秋颱路徑難測

澱粉「吃對時間點」不會胖！　研究：還燃燒更多脂肪

被主管飆罵！20多歲女變「僵直木頭人」不吃不喝　大小便要人提醒

黑豹旗／華僑高中對甲組撐到4局　壽山教頭按讚：守備判斷佳

《咒術迴戰 幻影夜行》事前登錄人數破500萬　正式上線日期公開

輝達目標價曝光！ 　華爾街：一代人才有的一次機會

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉爆共鳴：每次都按錯

獨／飯糰加蛋只要5元被讚爆：台北的良心　業者：還賣20元太誇張

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

影／現代輕功！20分鐘飛上華山

失散30年雙胞胎重逢！3年決裂：寧願沒認識

易建聯被爆嫖娼　「女主角」傳被捕一直哭

影／北斗衛星「指路」AI農業　「超越50倍人力」

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

影／我的夥伴是AI！「解放」農民雙手

陸男反覆「捶斷手指」碰瓷30多起　狂削90萬

陸國企最扯編制　女員工「產假」休了16年

影／台灣技術赴東北破解蟲蟲危機！

手持大體頭骨拍美照　陸女學生：無所畏懼

大疆告五角大廈　制裁清單造成重大損失

陸金飾價1克漲到3657元！女子現賺164萬元

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陸2023海外「淘金」增加8.8萬人 年輕人首選月薪3倍「非洲大陸」

更多熱門

相關新聞

納坦雅胡私人官邸遭無人機攻擊　無人傷亡

納坦雅胡私人官邸遭無人機攻擊　無人傷亡

以色列總理納坦雅胡辦公室證實，納坦雅胡的私人官邸19日遭到來自黎巴嫩的無人機攻擊，當時他和妻子莎拉（Sara Netanyahu）不在家中，這起事件未造成人員傷亡。

北韓稱發現南韓軍方無人機殘骸　揚言發動報復

北韓稱發現南韓軍方無人機殘骸　揚言發動報復

無人機「連17晚」騷擾美軍基地　美國防部回應

無人機「連17晚」騷擾美軍基地　美國防部回應

南韓無人機入侵　金與正：已有確切證據

南韓無人機入侵　金與正：已有確切證據

連江縣義消競技大賽登場！百人參戰爭佳績

連江縣義消競技大賽登場！百人參戰爭佳績

關鍵字：

大疆DJI無人機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

即／新北深夜車禍！BMW撞翻整排機車傷亡不明

少年撞死3人　父親職業曝光

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

虎航飛釜山轉降「旅客撞機門大鬧」　害6班機大延誤

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面