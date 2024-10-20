大疆告五角大廈　被列制裁清單「造成重大財務損失」

▲大疆。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸媒《環球網》19日報導，無人機廠商大疆在美東時間18日，就被列入CMC制裁清單對美國國防部提起訴訟。

CMC制裁清單為中國軍事企業清單（Chinese Military Companies List），是美國國防部根據《2021財年國防授權法案》第1260H條制定的「黑名單」，旨在識別在美國直接或間接經營的中國軍事企業，目前已有多家中國企業被列入。

據《路透社》報導，大疆在致華盛頓地區法官的訴狀中，要求美國國防部將其從CMC制裁清單中移除，並控訴美國國防部錯誤指定其有軍方背景，給該公司造成了重大財務損失。

大疆表示，由於美國國防部非法和錯誤決定，該公司失去了商業交易，被誹謗為國家安全威脅，並被禁止與多個美國聯邦政府機構簽訂合約。

大疆還說，許多美國和國際客戶已經終止了與大疆的現有合同，並拒絕簽訂新合同。

對於美方指控及相關制裁行動，中國大陸外交部曾表示，堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業，破壞中美正常經貿合作。美方做法違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，打擊外國企業在美投資經營信心，損害美國企業和投資者利益，終將反噬自身。

大疆是世界上最大的無人機製造商，在美商用無人機市場中佔總銷量的一半以上。過去也有數據顯示，中國大陸無人機在美國執法機構的市場份額為90%，在緊急救援領域更是高達92%。