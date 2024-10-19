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和女同學打招呼「被誤認搭訕」他掏刀狂刺　暴力男下場曝

▲桃園市林姓男子於今年5月間在蘆竹區某KTV唱歌，深夜離開時發現一名女子上前攀談，同行許姓男子懷疑林藉故搭訕起肢體衝突，林突持尖刀猛刺許胸、腹部等處，經送醫才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市林姓男子於今年5月間在蘆竹區某KTV唱歌，深夜離開時發現一名女子上前攀談，同行許姓男子懷疑林藉故搭訕起肢體衝突，林突持尖刀猛刺許胸、腹部等處，經送醫才救回一命。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於今年5月間與友人前往蘆竹區某KTV歡唱，深夜打算離開KTV時，看見一名女性國中同學，於是上前打招呼，沒想到對方同行的許姓男子，以為林藉機搭訕，雙方發生肢體衝突，林持尖刀攻擊許男，造成手臂、胸、腹部等處多處刺穿傷口，當場血流如注，經緊急送醫搶救才撿回性命。桃園地檢署偵結，依重傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，20歲的林姓男子於今年5月17日晚間前往蘆竹區某家KTV唱歌，深夜11時許，林男與友人結束欲離開時，在KTV門前碰到許姓男子一行人，林男認出其中一名女子是他的國中同學，因而上前打招呼，許男以為林是藉故搭訕，雙方發生口角進而互有肢體衝突。

林突然拿出尖刀朝許身上揮舞猛刺，導致許男雙手、胸、腹部被刺傷，當場血流如注，經送醫急救後造成結腸穿刺傷、雙側創傷性氣胸、多處穿刺性傷口、胸骨後血腫與左側橫膈膜疝氣等傷害，所幸及時救治撿回一命，案經蘆竹警分局將行兇之林姓男子帶回偵訊，依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，林男坦承犯行，但否認有殺人之意圖，辯稱案發後曾主動打電話報警處理，且並未持續攻擊被害人等語，檢方根據證人供詞與警方現場蒐證與現場監視器畫面截圖佐證，偵結依重傷害罪嫌將林男提起公訴。

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