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陸軍士兵持刀殺海軍陸戰隊員　涉殺人重罪…檢聲押禁見獲准！

▲陸軍333旅上兵24歲林姓男子等3人涉殺人案，檢方訊後聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陸軍333旅上兵24歲林姓男子等3人涉殺人案，檢方訊後聲押獲准 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市瑞光路上一間卡拉OK店12日凌晨驚傳一起軍人殺軍人案，屏東警分局追查，發現事發前有7人爆發大亂鬥，其中陸軍333旅上兵24歲林姓男子，持刀殺死20歲洪姓海軍陸戰隊員，警方在案發5小時內逮捕3名涉案嫌犯，另發現其中1名20歲鄞姓男子竟是空軍防砲飛彈指揮部士兵，等同陸海空軍人皆捲入這起案件，今(13日)下午訊後依殺人等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

檢方晚間訊後認林姓嫌犯（陸軍機械化步兵第三三三旅工兵連）部分，以涉殺人情節重大等向法院聲請羈押並禁止接見通信。鄞姓嫌犯（空軍防空暨飛彈642營）部分，檢察官諭知6萬交保。江姓嫌犯部分，檢察官諭知1萬元交保。

法官今14日凌晨裁准林嫌羈押禁見獲准。

警方調查，案發前，有7人在這家KTV店內消費，分坐兩桌，一桌3人為陸軍林姓士兵及鄞姓等人，另桌4人為洪姓男子等海軍陸戰隊人員，雙方互不認識，凌晨2時40分雙方酒後起衝突互毆，林男一氣之下持摺疊刀刺向洪男胸部、腹部，致洪男肚破腸流，送醫搶救仍傷重不治，另有3人受傷。

警方隨即組成專案小組，鎖定3名涉案嫌疑人，並在案發5小時內緝獲3人到案，分別為持刀者林男，徒手攻擊的20歲鄞姓男子、31歲江姓男子，其中鄞男為空軍防砲飛彈指揮部士兵，3人皆在今天下午依殺人、傷害等罪移送檢方複訊，其他在場人員均依妨害秩序及傷害罪偵辦。

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