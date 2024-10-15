嘉義敬老餐敘爆衝突！村長抄椅子砸清潔隊長嗆：很早就想打你了

▲嘉義縣鹿草鄉社區敬老餐會爆發肢體衝突，村長拿起椅子毆打清潔隊長。（圖／民眾提供）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

嘉義縣鹿草鄉社區敬老餐會爆發肢體衝突！鹿草社區活動中心13日舉辦一場敬老餐敘，席間鹿草村長和公所清潔隊長原本喝酒交談，氣氛融洽，卻突因意見不合起衝突，陳姓村長憤而拿起椅子狠砸李姓清潔隊長的頭，造成李眼鏡損毀、頸部紅腫，立即離場前往派出所報警。事後村長表示大家都是朋友，而且隊長也有打他，他眼睛也有瘀青。

據了解，李姓清潔隊長13日受邀前往鹿草社區活動中心參加敬老餐敘，宴會尾聲時一群人一邊喝酒，一邊聊到未來展望，清潔隊長和村長一言不和，雙方起了口角，村長竟拿起椅子狠砸清潔隊長，清潔隊長憤而離席並到派出所報案。

清潔隊長事後受訪表示，當時大家聊到未來展望或需要，村長講到要不到補助、公所不給經費之類的，還有一些他認為是無中生有的事情，而他覺得自己身為公所一員，應該捍衛公所，出言糾正村長，導致村長不開心，雙方在言語上互罵、互相挑釁，但他沒想到最後會被椅子砸頭，所以他推開村長喊「不要這樣」，村長還說「我很早就想打你了」。

清潔隊長說，他雖錯愕，但想到身上穿著公所的背心出門，就代表公所，不該做逾矩的動作，所以被砸了幾下，他就往外走，去派出所報案

村長則說，大家都是朋友，他也是希望公所對鹿草鄉服務更好，以後大家酒少喝點，大家和和氣氣不要再這樣，強調雙方都要針對事件、為浪費社會資源向大家道歉。另表示隊長也有打他，他眼睛被打到瘀青。

鹿草鄉長嚴珮瑜則表示，目前清潔隊長已到醫院做診療，經觀察後回家休息，希望將整件事做釐清並維護同仁公務安全。