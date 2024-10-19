投注2800萬！花蓮市打造寵物友善、交通主題公園　滿足親子需求

▲▼市長魏嘉彥會同市民代表會針對場地進行會勘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所獲行政院核定花東基金2,800萬元辦理「花蓮市遊憩場新設及改善計畫」，將改善轄內大本運動公園、長頸鹿公園和國富十街公園，並新增交通主題公園和寵物友善園區等設施。日前市長魏嘉彥會同市民代表會進行會勘，魏市長表示，已著手規劃設計中，敬請期待。

繼花蓮市公園串珠營造計畫2.0，在今年底前完成五處公園的改善工程，花蓮市公所再度提報花東基金獲核定2,800萬元，要來改善大本運動公園、長頸鹿公園和國富十街公園三處公園環境。

長頸鹿公園前方草地預計將增設多座遊具，並設置照明設備，國富十街公園除增設體健設施外，也將一併改善周邊人行道與積水問題，大本運動公園則將分別增設交通主題公園和寵物友善園區，將會有迷你道路系統、模擬交通號誌燈，讓孩子從小培養交通安全概念，寵物友善園區則將設有圍網、清潔設施及飼主休息區，讓毛孩也能一起到公園放風運動。

▲長頸鹿公園前方草地預計將增設多座遊具，並設置照明設備。

日前花蓮市公所於長頸鹿公園辦理會勘，魏嘉彥、市民代表會主席李振瑋及代表們皆出席關心，了解改善方向，也為未來的遊戲場、人行步道的安全與耐用性做把關。

魏嘉彥表示，花蓮市對親子特色公園的需求日益漸增，每逢假日都能在貓頭鷹公園、長頸鹿公園看見非常多孩子前來放電遊玩，期間也聽到家長的聲音，花蓮市公所將參酌相關建議，做為未來改善的方向，希望來為更多的大小朋友打造安全有趣的公園休憩環境。