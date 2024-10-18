調查：逾9成上班族飼主　天天陪寵物玩2.5小時

▲寵物對現代人來說已是生活中重要的一部分。（示意圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

隨著台灣少子化和不婚主義盛行，越來越多的上班族選擇將寵物視為家庭成員。根據農業部調查，2023年全台家中飼養犬隻數量高達148萬隻，比上一期2021年增加近20％，「喵星人」數量增幅更高達50％。1111人力銀行的調查，62.5％的受訪者家中飼養寵物，其中以「人類最忠實的朋友」狗的比例最高，達43.1％，貓則占30.4％，超過9成上班族每天平均花約2.5小時與寵物互動。

1111人力銀行調查顯示，超過90％的上班族每天平均花約2.5小時與寵物互動，而獲得寵物的主要管道為領養，比例達48.6％。受訪者飼養寵物的主要動機包括享受陪伴感（70.8％）、增加生活樂趣（70.8％）、喜愛寵物（48.1％）、舒壓療癒（46.4％）及增加互動（38.9％）。不過，也有7.5％的受訪者表示不想飼養寵物，原因主要是住所不合適、對寵物不感興趣、花費考量以及時間不足等。

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在選擇飼養寵物時，上班族最重視的考量包括容易清潔（64.8％）、個性親人（48.1％）、不影響鄰居（41.6％）、不占空間（38.9％）以及照顧時間少（37.8％）。1111人力銀行發言人曾仲葳建議，潛在的寵物飼主應在成為毛孩主之前，仔細考慮這些現實問題，以免寵物的陪伴成為負擔。

每月的開銷方面，受訪者平均在寵物上花費約1,850元，這包括飼料、營養品、醫療費用以及清潔用品等。隨著寵物產業的蓬勃發展，目前市場上已有3,800多個與寵物相關的工作機會，熱門職缺包括獸醫、飼育員和寵物美容師等。

寵物已成為人們生活中不可或缺的部分，農業部已於今年4月推出了「寵物身分證」服務，方便飼主管理寵物資訊。對於毛小孩深厚的感情更進一步帶動相關產業蓬勃發展，農業部估算，未來商機預計將高達600億元，市場仍在持續擴張中。



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