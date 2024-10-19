手持「大體老師」頭骨拍比YA照　陸女學生：醫學生無所畏懼！

▲女學生手持大體老師的頭骨合照。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸內蒙古醫科大學的醫學生16日在社交平台上曬出手持「大體老師」的頭骨，面露笑容還比YA的合照，甚至聲稱「無所畏懼」，引起眾多網友不滿，認為學生們對大體老師非常不尊重。

「大體老師」是對捐獻遺體用於醫學教育和研究的逝者的尊稱，此次引起爭議的照片有非常多張，全都是女學生們手持大體老師頭骨的照片，上傳的社交平台上的學生還配文寫道，「醫學生無所畏懼。」

不滿的網友表示，女學生們面帶微笑，絲毫體現不出對大體老師的尊重，「所有老師都有在課前說過，要尊重大體老師不可以拍照吧？」

網友更指出，醫學生自稱「無所畏懼」，但對大體老師應該要心存敬畏，「這樣對待大體老師的話，以後同意遺體捐贈的人只會越來越少，逝後都難以得到基本尊重。」

從其中一張照片中也能看到，大體老師的骨頭被雜亂的擺放在一個塑膠箱子內。

對此，內蒙古醫科大學公共衛生學院的工作人員表示，學院學生有上臨床課，但沒有學生上大體課，發相關照片的學生非該院學生，此事目前還沒有調查清楚。

該校基礎醫學院工作人員說，學校正在積極處理此事，但無法透露涉事醫學生所在的學院

該校學生工作部的工作人員則說，他們已知曉情況，涉事學生也寫了情況說明和檢查，對大體老師的基本尊重應是任課老師的課前教育，學校會對此事逐步調查，盡快做出處理。