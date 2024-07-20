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信義區頭顱案！婦去年走失「採DNA比對身分」　檢警相驗...持續拼湊遺缺骨骸

▲▼北市信義區有工人整地時驚見頭顱，警方翻找過後再尋獲腿骨。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）
▲信義區山坡地掉落頭骨，檢警採DNA比對身分。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義區和平東路3段一處山坡地，19日下午正在進行排水溝清理，竟然從草堆滾出一顆頭骨，嚇得外籍移工立刻通知警方到場，警方陸續拼湊死者遺骸，並連絡家屬確認遺物，檢警也在20日上午前往相驗遺體，目前檢警已經採集家屬以及死者DNA進行比對，遺體仍有部分上身胸骨、肋骨尚未尋獲，也將全力搜尋。

警方調查，北市信義區和平東路3段一處山坡地，於19日下午2時許進行排水溝清潔，外籍移工在清掃水溝樹枝、垃圾時，突然從草堆滾出一顆頭骨，嚇得2人立刻報警處理，警方獲報後趕往現場，除了遺骸之外，也找到部分遺物，警方發現，頭骨較小應為女性，初步研判應該是民眾所報的失蹤人口。

▲▼北市信義區有工人整地時驚見頭顱，警方翻找過後再尋獲腿骨。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方透過失蹤人口協尋查處，隨即聯繫在去年報案母親走失的徐姓男子到場，徐姓男子表示，在2023年12月，帶著72歲的廖姓母親前往台北醫學院附設醫院就診，但患有失智症的母親在徐上廁所時走失，當時Air Tag顯示的位置，就在發現頭骨的草堆附近，但他前往現場仍找不到母親，立即到派出所報案。

警方也在死者附近找到Air Tag以及其他包包等隨身物品，徐姓男子到場也確認遺物為母親所有，但是仍無法確定死者就是徐男母親，檢警已經採集家屬以及死者DNA進行比對，希望能夠儘快確定遺骸身分，檢警也在20日會同相驗遺體。

檢警至今拼湊出部分遺骸，但仍缺上半身的胸骨、肋骨等小型骨頭，目前也將持續開挖，除了希望確認身分之外，也將找尋完整的遺骸，警方目前也將持續在附近尋找缺漏的骨頭。

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