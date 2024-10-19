15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

▲15歲少年開車撞死人送進少觀所，今日三餐菜色曝。（圖／翻攝自法務部矯正署台北少年觀護所）

記者陳韻如／台北報導

台北內湖15歲曾姓少年17日晚間偷開外祖父的車，開進東湖市場時，卻失控撞進一間知名臭豆腐店，造成3死2傷悲劇。少年昨(18日)被裁定收容，送進少年觀護所，但因已過晚餐時間，少觀所為他準備好便當，首餐是滷棒腿、滷蛋、時蔬和豆皮粉絲湯。而今(19日)3餐菜單曝光，早餐為榨菜肉絲麵，午餐則吃泰式打拋豬。

曾姓少年17日偷走外公的汽車鑰匙，晚間將車偷偷開走，不料卻在安康路一帶，疑似因為不熟悉操作，在會車時一時緊張，一路蛇行、碰撞兩側汽機車後，直直撞進東湖市場臭豆腐名店內，釀成3死2傷悲劇。

▲少年開車直接衝進臭豆腐攤。（圖／記者黃彥傑攝）

警方昨中午詢後將曾姓少年送往士林地院少年法庭，法院開庭後裁定少年收容，並送進少年觀護所。

不過，少年昨晚到觀護所的時間已錯過晚餐，所方為他準備好便當，首餐是滷棒腿、滷蛋、時蔬和豆皮粉絲湯。而少年今日三餐的菜色稍早也曝光，早餐吃榨菜肉絲麵；午餐則有泰式打拋豬、滷麵輪、炒鮮蔬、蜂蜜檸檬；晚餐則為沙茶炒肉絲、炒四季豆、炒鮮蔬、瓜子雞湯。

▲15歲少年送少年法庭，遭裁定收容。（圖／記者邱中岳翻攝）