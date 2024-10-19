杜特蒂長女怒嗆「想把總統的頭砍掉」　連他爸爸屍骨也不放過

▲2022年6月，菲律賓總統小馬可仕（右）、副總統薩拉（左）宣誓就職。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

菲律賓副總統、杜特蒂長女薩拉（Sara Duterte）18日表示，她曾經想過要把總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）的頭砍掉，還威脅要把對方的獨裁者父親屍骨挖出來，丟入大海。隨著杜特蒂與馬可仕家族的競爭日益激烈，這是她迄今對總統發出最猛烈的攻擊。

薩拉批評，小馬可仕政府缺乏明確政策，解決通膨與食物安全問題，讓國家處於「通往地獄的道路」。雙方結盟參與2022年大選之後，她感覺自己被「利用」，並且在意識到自己想要「砍掉總統的頭」時，發現這段關係已經變得有毒。

▲薩拉是杜特蒂的長女，2022年與小馬可仕結盟，如今雙方關係破裂。（圖／路透）



據悉，有次小馬可仕被一名畢業生詢問，能否把當時戴的手錶摘下來，當作畢業禮物。他要求對方重複問題，接著卻反問「我為什麼要這樣做？」讓現場所有人哄堂大笑。

薩拉認為，小馬可仕此舉正是在羞辱畢業生，一邊比劃手勢一邊重複，「我在想像自己砍掉他的頭。」她還說，如果針對自己的政治攻擊不停止，就要把老馬可仕的遺體挖出來，丟進大海。

在菲律賓，總統和副總統是分別民選產生，不一定是同政黨。而杜特蒂與小馬可仕家族曾經關係良好，近期雙邊競爭關係卻逐漸惡化。

▲杜特蒂發起的「毒品戰爭」目前遭到國際刑事法院調查。（圖／達志影像／美聯社）



其中，小馬可仕是聯邦黨，也是獨裁者之子。其父親老馬可仕統治期間，從菲律賓國庫掠奪高達100億美元，主導各種侵犯人權的行為。杜特蒂父女都是民主-人民力量黨，現在雙雙面臨政治風險。杜特蒂正因為2016年發動的「毒品戰爭」，面臨國際刑事法院（ICC）調查，薩拉也涉嫌濫用公共資金。不過，父女倆皆否認指控。

事實上，薩拉與小馬可仕的政治聯盟，在2022年大選拿下壓倒性勝利，她卻在今年6月辭去內閣職務。隨著明年期中選舉逼近，這兩個強大的政治家族也陷入激烈的權力鬥爭，雙方都在備戰2028年總統大選。

此前，小馬可仕就表態不會配合ICC調查杜特蒂，他主張案件必須由菲律賓法庭審理，還形容ICC是在威脅該國主權。不過，分析人士認為，如果小馬可仕感覺對手的政治實力變弱，也可能改變這個立場。目前，總統發言人查韋斯（Cesar Chavez）表示，小馬可仕不會回應薩拉的言論。

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