15歲少年無照奪3命「保險不賠」　千萬賠償金他要買單

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區15歲曾姓少年偷開外祖父的車，卻失控衝撞東湖市場一間知名臭豆腐店，造成3死2傷。產險業者分析，曾姓少年為無照駕駛，除了會向肇事者追償640萬元強制險理賠，初估千萬元起跳的賠償金恐怕都得由少年的監護人（曾父）承擔。

▲事故現場畫面。（圖／記者黃彥傑攝）

15歲曾姓少年是家中獨子，17日趁著外祖父出國不在家，偷拿鑰匙開走外祖父的車想去找同學，沒想到途中失控衝進東湖市場一間知名臭豆腐店，造成3人死亡、2人受傷。

▲曾父鞠躬道歉。（圖／記者黃彥傑翻攝）

曾父得知兒子闖下大禍，曾鞠躬道歉，「我對不起大家，我不會教小孩。」但他將兒子責罵一頓之後，仍重金聘請2名律師，並陪同兒子應訊、前往少年法庭。曾姓少年的外祖父也撥打越洋電話向親友表示，對於發生這樣的事情感到很難過。

▲曾姓少年低著頭被送往報驗現場。（圖／記者邱中岳攝）

不過，3名死者的家屬皆決定對曾姓少年提告過失致死，後續賠償問題也引發各界關注。根據《自由時報》報導，產險業者分析，曾姓少年為無照駕駛，除了會向肇事者追償640萬元強制險理賠之外，任意責任險恐怕也無法理賠，加上身故理賠、醫藥費、業者損失等費用，初估千萬元起跳的賠償金恐怕都得由監護人（曾父）承擔。

為了避免脫產問題，北市警察局長李西河表示，已建請法院監管保全肇事者家中的財產，讓被害人的民事賠償能求償有門。

目前，曾姓少年已在18日下午被法院裁定收容，他雙手上銬，在2名法警的戒護下走上囚車，隨後解送至法務部矯正署台北少年觀護所。

▼曾姓少年雙手上銬走上囚車。（圖／記者邱中岳翻攝）