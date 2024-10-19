加水站、超商都有！他見一堆礦泉水標示「麥飯石」　內行揭密功效

▲原PO發現，許多礦泉水會標示「麥飯石」。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區，下同）

網搜小組／閔文昱報導

多喝水有益身體健康，但其實很少人會注意到礦泉水中的成分。對此，有網友發現，現在有越來越多跟水有關的產品標榜「麥飯石」，但以前卻很少看到礦泉水產品會把石頭寫出來，好奇發問「會特別寫出來是有神秘之處吧？」貼文一出，也釣出內行人出面解答。

一名網友在臉書社團發文表示，他最近發現許多跟飲用水有關的產品會出現「麥飯石」3字，像是在加水站或是小七的礦泉水商品都會看到其身影，讓他不禁想到，以前都沒特別注意到過看到水會把石頭標示出來，「會特別寫出來是有神秘之處吧？有人知道嗎？」

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貼文一出，不少網友紛紛留言推測「可能水源比較乾淨的石頭？」、「礦物質成份有差吧」、「麥飯石聽起來很好吃(誤」、「我以為麥飯石是一種適合種麥的石頭之類的」、「以為麥飯石是一個地名或是產區」、「我以為是地名」。

對此，有內行人也出面揭密，「麥飯石是安山岩俗名」、「就過濾水用的，買過濾芯都會知道吧」、「麥飯石很特別阿，有國際品水師認證過的，水會有甘甜感是因為天然的火山岩麥飯石過濾產生二氧化矽，跟很多國外大牌礦泉水一樣，滿有趣的」、「就是安山岩，國外知名礦泉水也是這個石頭」。