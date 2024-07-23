冒雨排2小時只為「手搖礦泉水」！製作過程曝　全場傻：台灣人太閒

▲即便下大雨也堅持要排隊。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

知名礦泉水品牌上周末在高雄駁二舉辦「水搖店」的活動，即使當天天氣不佳，仍有大批民眾撐傘排隊，有網友排了2小時，拍下店員製作飲品的過程，店員打開礦泉水，倒入雪克杯後稍微搖了一下，就倒入隨行杯，她看了超傻眼，不就是一瓶水而已，網友笑喊「排兩個小時喝一杯水，台灣人真的很閒」。

有網友在Threads發文，只要民眾在活動現場追蹤該品牌的IG帳號，就能獲得一杯特製水搖，拍照打卡分享，還能再獲得一個提袋。原PO排了2個小時，拍下店員製作飲品的過程，拿出一瓶礦泉水倒入雪克杯，上下搖了幾下，就倒入隨行杯中，「要不是男友家在旁邊，又剛好沒事做，不然我真的不會在那邊浪費時間欸，我超躁，排到生氣」。

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貼文曝光，網友們也看傻眼，「店員甚至沒有把整罐水倒完」、「這世界終於瘋成我想看的樣子」、「搖過的水真好喝」、「這店員肯定心裡覺得超荒唐，居然有一堆傻子來排」、「一直很想問排隊的人都在想什麼」、「這不就是普通冰水」、「台灣人喜歡排隊，就算只是一瓶便利商店到處都有的水，能排隊喝起來就是不一樣」、「跟我小時候在家自己玩家家酒有87%像」、「驗證了：台灣人真的很喜歡浪費時間」。

不過，也有網友表示，被這波行銷吸引了，「雖然留言都說很傻眼，不過這波線下行銷策略，有中，算你贏」、「排隊的理由有沒有可能只是想看她演這段」、「老實承認吧，就是來買服務&杯子的」、「杯子還蠻可愛的」、「還會不會再辦呀，杯子真是太可愛了」、「大家是想要儀式感而已」。