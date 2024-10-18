中國男闖日本補習班　偷女學生鞋子噴體液！認罪喊「我愛女鞋」

圖文／鏡週刊

中國一名28歲男子伍炳權，在去年12月闖入東京一間補習班，並當場偷了一名女學生的鞋子，還朝鞋子上噴體液，最後把沾滿體液的鞋子扔掉。伍炳權在近日遭到日本警方逮捕，承認犯行並喊「我愛女鞋」。

據悉伍炳權在去年12月1日晚間9點多，闖入位在東京一間補習班，然後他從補習班的鞋櫃裡，偷走一雙女學生的皮鞋，之後伍炳權在這雙鞋子上、噴了自己的體液，最後把鞋子丟在補習班附近。女學生發現鞋子不見後通報，警方調閱監視器後發現伍男涉嫌重大。

警方指出，伍男是一名上班族，跟受害女學生並沒有人際之間的關係，近日伍男正式被警方依「器物毀損罪」逮捕歸案。伍男被捕後承認犯行，更稱自己「愛女鞋」才想犯案，目前全案已進入司法程序偵辦中。

不過最近海外中國人頻頻傳出性侵、性騷等案件，包括德國警方在近日發出公告，有多名中國女生在德國，遭到一名中國男子性侵。

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