彰化名人「老立仔」告別式！百輛超跑送行　顏清標頻拭淚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣知名傳奇人物「老立仔」許炏立日前過世，享壽74歲，家屬今(18日)舉行告別式，現場米塔一字排開、超過千名黑衣人、白衣人、各級民代及市值上億元的上百輛超跑送行，場面浩大，大甲鄭瀾宮董事長顏清標不捨老友過世頻頻拭淚；彰化警方今天出動100多名名警力，防範現場周邊秩序混亂及防止發生糾紛衝突。

▲彰化傳奇人物「老立仔」告別式。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲米塔一字排開。

「老立仔」告別式除了有來自各地的黑衣人到場送行外，其女兒是現任議員許雅琳，有不少政府機關單位與政要到場捻香致意，大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，以及彰化縣議會議長謝典林、前議長白鴻森也現身會場致意。

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標拭淚。

告別式會場設在擺滿場達200公尺長的米塔，現場有超過千人弔唁，送行車隊特別掛上「中彰親友會」滿滿大約有百輛車排滿路邊，其中有勞斯萊斯、藍寶堅尼、麥拉侖、賓利、賓士等等、數百萬起跳的廂型車等超跑名車，市值保守市價上億，吸引當地居民目光。

▲彰化傳奇人物「老立仔」告別式送行車隊超過百輛超跑名車。

彰化縣警局依據內政部警政署頒發「警察機關防制幫派組合公開活動實施要點」，防制幫派組合藉婚喪喜慶場所公開從事幫派活動，以維護公共安全與秩序，由彰化警分局、刑警大隊、少年隊出動上百名警力，並規劃路檢組、蒐證組及機動盤查組，針對前來參加公祭的特定人士逐一進行蒐證與紀錄，並無未成年或查獲通緝犯。

▲彰化傳奇人物「老立仔」告別式，百名警方維安。（圖／記者唐詠絮攝）