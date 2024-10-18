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老外狂朝聖信義區「無名小巷」！　在地人：排隊超誇張

網友發現台北市信義區松仁路253巷1弄成為許多外國遊客的熱門打卡點，巷弄遠處可見清晰的台北101大樓。（翻攝自Google Maps）

▲網友發現台北市信義區松仁路253巷1弄成為許多外國遊客的熱門打卡點，巷弄遠處可見清晰的台北101大樓。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／鏡週刊

一名眼尖的網友近日發現，台北101附近發現一條巷子總是擠滿了外國觀光客，小巷兩側都是老舊公寓鐵窗，這條不起眼的死巷，每天都吸引不少遊客來此打卡，讓原PO不禁好奇，究竟是什麼魔力，讓這些外國朋友對這條小巷如此著迷？

這名網友在Threads發文提問，他最近發現信義區有條小巷變成打卡熱點，從影片中可見一名穿著淺藍襯衫的男子站在黃色網狀線上，替女性友人與台北101同框拍照留念，他的身後還有一群手持手機等待拍照的人群，這熱鬧的場面讓他感到驚訝：「這個芭樂點完全沒有台灣人」。

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貼文曝光後，吸引萬名網友關注點讚，許多人認證這個巷子早就紅到國外去，「這個點在國外很紅耶的，常看到國外的朋友PO」「我住信義區，從來沒去過這個點，但幾乎天天都看到外國人來拍」「你覺得芭樂，但外國人覺得很有特色」，還有在地民眾透露這個打卡點不分晝夜都十分熱門，假日聚集更多人潮。

位在台北市信義區松仁路253巷的「竹村」居酒屋因台劇《我可能不會愛你》爆紅，吸引許多影迷朝聖打卡。（翻攝自Google Maps）

▲位在台北市信義區松仁路253巷的「竹村」居酒屋因台劇《我可能不會愛你》爆紅，吸引許多影迷朝聖打卡。（圖／翻攝自Google Maps）

據推測，坐落於台北市信義區松仁路253巷1弄的「竹村」居酒屋，可能因為2011年夯劇《我可能不會愛你》而聲名大噪，近年來，多位韓國明星也慕名而來，讓這處巷弄掀起一波波打卡潮。


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