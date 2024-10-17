快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月　高院駁回抗告

▲前鼎越開發董事長朱亞虎確定被羈押2個月。（圖／記者劉昌松翻攝）



記者吳銘峯、黃資真／台北報導

前北市兵役局長、前鼎越開發董事長朱亞虎涉京華城圖利案，因係全案唯一認罪的人，因此被羈押禁見後高院曾一度撤銷發回原裁，最終仍在9日再度裁定羈押禁見。此次朱亞虎不服被羈押，提出抗告，今(17日)下午高院作出裁定，駁回抗告，確定要押2個月。

朱亞虎曾任台北市兵役局局長，離開北市府後擔任威京集團旗下鼎越開發董事長。他被控為推動京華城改建，涉嫌接受威京集團總裁沈慶京指示，以捐款政治獻金為由，要求包括他在內共7名員工，每人捐30萬政治獻金，一共捐款210萬，涉犯違反貪污治罪條例違背職務行賄罪。

朱亞虎被聲押禁見後，在北院召開聲押庭時坦認犯罪，成了全案唯一認罪的被告。然而，高院9日審理後，認為朱亞虎犯嫌重大，但檢察官也未舉出具體事實證明朱亞虎有逃亡、滅證、串證之虞，且其所犯並非最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，不符合刑事訴訟法所定羈押原因要件。因此，朱亞虎的抗告被認為有理由，撤銷發回原裁定。

然而，北院9日晚間10點35分火速召開羈押庭，歷經1個多小時開庭，再度裁定朱亞虎羈押禁見；朱雖提出抗告，但高院今天駁回其抗告，確定關押2個月，不得再抗告。