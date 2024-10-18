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X更新條款「全內容免費授權訓練AI」　創作者大炸鍋：馬上換平台

記者蘇晟彥／綜合報導

社群平台X（舊名推特；Twitter）近日更新服務條款，只要用戶在X上船任何自有內容，都將授權給X「全球性、非獨佔、免版稅的授權」權力，意即X可以使用創作者的圖像進行AI相關訓練等等，日期將從 11月 15日正式生效，此舉讓不少繪師、內容創作者大罵，並決定集體跳船，使用其他社群平台。

▼X將在 11月 15日更新內容條款，只要是張貼到上面的內容，都將授予X各種使用權力。（圖／翻攝自X）

▲▼

根據條款內容指出，如果在服務上或透過服務提交、發佈或展示內容，即表示你授予我們全球性、非獨佔、免版稅的授權 (包括再授權的權利)，可基於任何目的以現在已知或後續開發的任何及所有媒體或散發方法來使用、複製、重製、處理、改編、修改、發佈、傳輸、展示、上傳、下載和散發此類內容。

為清楚起見，這些權利包括，例如，策劃、轉換和翻譯。此授權允許我們將你的內容提供給世界其他地區的使用者，並讓其他人也能這樣做。你同意此授權包括我們的以下權利：(i) 分析你提供的文字和其他資訊，並以其他方式提供、推廣和改進服務，包括用於我們的機器學習和人工智慧模型的使用和訓練，無論是生成模型還是其他類型；(ii) 將提交給服務或透過服務所提交的內容提供給其他公司、組織或個人，以便改進服務以及在其他媒體和服務上聯合發佈、廣播、散發、轉發、推廣或發佈此類內容等，但須遵守我們有關此類內容使用的條款和條件。我們或其他公司、組織或個人在進行此類額外使用時，不會就你提交、發佈、傳輸或以其他方式透過服務提供的內容向你支付任何補償，因為你對服務的使用在此被視為對內容的充分補償，並在此授予權利。

就意味著X將可以使用內容創作者的努力，而且在不必告知、付出授權費的情況下，用來訓練AI相關工作，並使用在旗下所有媒體，對此，目前推特上主要的創作內容為繪師、Coser等為使用大宗，不少知名繪師看到這個更動，都決定集體跳船，認為這個更新條款太扯。

▲▼

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推特社群平台X創作者更新條款

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