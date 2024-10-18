花蓮6年內遇3次強震　陳文山：太魯閣應該休息10年

▲台大地質系名譽教授陳文山災後重返花蓮，發現碼頭上升了一個涵洞高，原本船隻停靠能直接跨步上岸，震後不能直接上岸，得透過工具。（圖／陳文山提供）

記者陳詩璧／台北報導

4月3日花蓮一場大地震，造成18人死亡，還有3名失蹤者至今仍未尋獲，這場天災使得旅客不來，店家擋不住這一波觀光衝擊，選擇收店撤離，更有近百棟住家被貼上紅、黃單，長年研究花蓮的台大地質系名譽教授陳文山災後親赴花蓮，了解到花蓮漁港邊堤防拉升一個涵洞高，這使得船員要上下船，都得使用輔助工具，才有辦法上下岸。

台大地質系名譽教授陳文山震後到花蓮演說，結束後跟著居民到地震錯動的地層以及花蓮漁港看看，發現很多區域，包括堤防抬升一個涵洞高，大約3、40公分，是很高的落差，漁民要上下船不方便，有得只能另外搭個梯子才行。

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▲台大地質系名譽教授陳文山提到，這次災情，對花蓮市區影響滿大的。（圖／記者陳詩璧攝）

陳文山進到市區時，看到不少房子因地震龜裂或倒塌，「這次的紅單，其實有一部分只要補強就可以住，若有結構師來幫忙鑑定，結構師認定補強就OK的話，房子補強完就可以回去住，另一種連補強都沒辦法，就必須拆除，若屬於後者，陳文山建議拆除，因為只要來個中型地震，就很可能就倒塌」。

▲陳文山提到，這棟大樓外觀裂到打叉叉的不適合居住，必需要補強跟找鑑定師了解結構問題。（圖／陳文山提供）



他同時也點出問題，「災民現階段有個困難點，要拆的房子，政府不不幫拆，自付費用就很高，尤其高樓大廈，可能要好幾千萬，而且他們還在付貸款。因此，我個人認為，這些要拆除的房子，政府應該幫忙拆，如果住戶願意拆，政府就幫住戶拆了，由政府來負擔一部分費用，對災民也比較好，因為拆掉後要重建，是一筆錢」。

目前政府有公告花蓮那些地段在斷層帶上，但是這些地震資訊，提供還不清楚，應該要再加強標示出隱藏版，包括過去經常發生地震這種的資訊，也可以讓民眾知道，這樣，民眾對自己住家安全各方面，就會更警惕。房子如果蓋在地震斷層帶上，地震錯動，整個上下或左右側的話，就整個都毀了，所以你就避開這一條地震斷層帶，原本是橫跨，現在蓋在2旁，錯開之後，就能儘量避免地震造成的屋損。

▲0403花蓮震災受損最嚴重的天王星大樓傾斜嚴重，拆除團隊當時急忙堆建拆除施作平台。（圖／記者湯興漢攝）



整理過去，花蓮在6年內發生3次大震，2018年2月芮氏規模6.2強震，造成17人罹難、2022年3月23日芮氏規模6.7，2024年4月3日芮氏規模7.2地震，釀成18人死亡，每次都造成一定程度的災害。陳文山提到，花蓮斷層特別多，當擠壓碰撞的地方，累積的能量特別大，比台灣西部都要大，所以發生大地震的頻率會比較高。



▲太魯閣沿線在地震過後仍危險，陳文山建議若真要上山，走山路時戴安全帽沿山壁走。（圖／資料照／記者陸運陞翻攝）

0403地震重創太魯閣區域。陳文山認為，太魯閣10年內都不應該開發，儘可能不要讓遊客進去，因為那邊真的蠻危險，陳文山提醒，這十年內若到太魯閣沿線，一定靠著山壁走，因為岩壁比較陡，落石掉下來會彈跳，彈會彈到外面去。走在公路上，要沿著山壁邊走，被打中的機率低很多，另外，聽到落石聲，就往山壁靠，至於下雨天，建議不要前往。

▲太魯閣景色優美，但在403地震時，有不少路段受損。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

陳文山建議，短期想要推廣觀光，花蓮還有很多海岸線美景，台9線和台11線沿路都很漂亮，讓太魯閣休息的這幾年。若以長期來看的話，建議比照美國作法，在環境優美的地方建設養老村或藝術村，花蓮就很適合發展這一塊，讓老年人和藝術家進駐，給藝術家創作的空間，更讓需要好山好水的老年人有去處。

現階段，花蓮有些音樂祭或是活動規畫，陳文山覺得短期看得到效果，長久經營的話，可把廢棄國小拿來給藝術家駐村，或是建設成醫院，在地發展經營，而且要長久，才不會活動結束，人潮也遠去，沒有工作機會，花蓮人被生活壓力逼迫到出走的狀況仍然會再上演。

至於交通問題，不侷限於鐵路、公路和飛機，重啟藍色公路，建設花蓮輪同時結合觀光，也是一個方式，不要讓遊客只「路過」花蓮，陳文山提到，從大學開始就經常往來花蓮，論文等研究報告都是以花蓮地質為主，退休前每年都帶學生到花蓮上課，但他說，40年過去，花蓮沒有什麼太大變化，若是有更多特色，可以讓旅客留在花蓮。