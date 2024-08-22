強震後休閒農業受創！花蓮爭取2千萬紓困　符合5大類可申請

▲▼0403地震後，花蓮縣府在第一時間瞭解各產業受創情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

0403地震重創花蓮，其後逾千起接連的大小餘震，嚴重影響花蓮觀光、交通與農業經營與業者生計。為減輕在地休閒農業於災害期間因交通受阻與經營量縮對產業的衝擊，儘快協助產業復原，花蓮縣政府成功爭取農業部農村發展及水土保持署2000萬元紓困獎勵計畫，供休閒農業場域設施、空間之災後巡檢修復及服務優化之工作，為在地產業提供最堅實的振興基礎。

花蓮縣長徐榛蔚表示，0403震災至今已過4個月，目前縣內正穩定復原中，暑假期間觀光人潮亦漸漸回流，初步可見災後復原成效；同時也感謝中央各部會於花蓮震災期間即時提出各項災後重建方案，協助花蓮在公共設施、觀光、交通等方面的復原工作，致力減輕災害對花蓮生活與經營的衝擊，支持花蓮挺過震災後的營運恢復期。

農業處長陳淑雯說明，本次所爭取的2,000萬元經費，係針對縣內休閒農業於交通受阻期間所造成經營困難的紓困獎勵計畫，符合申請資格共5類，包含休閒農場、田媽媽、休閒農業區、優遊農村及通過特色農遊場域認證業者；可申請內容包含場域設施全檢修繕和創新服務空間場域優化工作兩大項。

陳淑雯說，相關申請除公告於縣府農業處網站外，已同步各別通知符合資格的業者及單位，請欲申請計畫的夥伴依計畫申請原則中確認相關細項資格並準備所需資料於中央規定期限8月23日前和花蓮縣政府提交申請資料。