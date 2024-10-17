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人口老化程度升高！　台灣6年後「年齡中位數48.7歲」

▲▼老人照護,長照,長期照護,高齡化,年長者陪伴。（圖／記者季相儒攝）

▲明年（2025）台灣進入超高齡社會。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台灣人口結構拉警報，國發會今天（17日）公布「中華民國人口推估（2024年至2070年）」，示警長期老化程度再提升。除了2025年進入超高齡社會，2030年總人口開始低於2300萬人、年齡中位數為48.7歲；到了2039年，65歲以上老年人口占比將超過30%。

國發會每2年依據最新戶籍人口資料，更新不同生育情境下，未來約50年人口結構的可能發展。國發會今天委員會議提報最新2024-2070年人口推估結果，報告顯示，台灣未來長期少子高齡化現象將更趨明顯。

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根據最新推估，假設未來每位婦女一生僅生育1名子女的中推估下，未來短期人口重要時點將維持前一版推估，進入「超高齡社會」時點維持2025年不變，「人口紅利」結束時點維持2028年不變。

不過國發會提醒，除了未來總人口持續下降，長期老化程度會再提升。

國發會指出，2024年，全球約有1/4個國家或地區進入人口負成長，包含台灣、日本、韓國、中國及泰國等亞鄰國家。預估未來台灣總人口將從2024年的2340萬人，減少至2070年的1497萬人，減少844萬人；其中，0至14歲幼年人口減少171萬人，15至64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

▲▼人口老化,高齡化社會,老人,健康,運動,長照。（圖／記者李毓康攝）

而人口結構老化的議題將更嚴峻，國發會表示，國人壽命延長，加上少子化影響，65歲以上老年人口占總人口的比率預估從2024年的19.2%，提高至2070年的46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每1名老年人口，減少為每1名青壯年人口即需扶養1名老人。

台灣人口結構面臨少子及高齡化的考驗，國發會表示，人口減少與高齡化對經濟、社會帶來深遠影響，但也將成為推動產業升級轉型、發展創新經濟的新契機。

國發會表示，今天會議中，政委陳時中與相關部會參考國際現況及案例，共同研議強化因應策略。

少子化方面，研議擴大人工生殖補助對象、延長育嬰留職停薪津貼等；勞動市場方面，持續擴大中高齡及婦女勞動參與、吸引全球優秀人才對策、持續厚植產業人才培育等。

經濟及產業方面，政府將積極應用AI技術強化產業升級轉型，並降低產業人力需求等；財政收支方面，研議因納稅人口減少、社福支出增加，而影響財政穩健的因應作法。

至於社會環境，國發會表示，政府會研議因應超高齡社會，持續擴充醫療及照顧服務能量，導入智慧科技，創造健康及照護新模式等作法。

經過跨部會討論後，國發會表示，後續將視情況每季或每半年檢視執行成效，並滾動式調整優化或新增相關創新政策。

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