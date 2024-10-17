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嘉檢攜手水上鄉公所　宣導圖利與便民及反詐騙

▲▼ 嘉檢前進水上鄉公所反貪意識與防詐知識宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢前進水上鄉公所，由主任檢察官江金星進行反貪意識與防詐知識宣導。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署與水上鄉公所為提升社區反貪瀆意識，認同政府打擊貪污的政策，營造貪腐零容忍的社區氛圍，特別結合嘉義縣環保局及水上地政事務所辦理「圖利與便民暨打詐新四法之社區參與反貪活動」，現場由嘉檢江金星主任檢察官擔任「圖利與便民與及打詐新四法」講師、水上地政事務所宣導團進行防制不動產詐騙宣導。

江金星主任以簡單的用詞說明法治安全的觀念及誠實信用的重要，預防犯罪觀念不僅要從小教育，更要父母親身體力行，家庭教育是人格養成的關鍵，期本次活動能有拋磚引玉之效果；又鑑於現今社會詐騙案件猖獗，詐騙手法層出不窮。

▲▼ 嘉檢前進水上鄉公所反貪意識與防詐知識宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

江金星表示，常見詐騙手法，請小朋友們和爸爸媽媽將活動中所看所學的成果帶回社區與大小朋友們分享，如果接到可疑陌生電話或有疑問時，可撥打165或是110找警察詢問，避免遭受詐騙。

▲▼ 嘉檢前進水上鄉公所反貪意識與防詐知識宣導 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲嘉檢前進水上鄉公所反貪意識與防詐知識宣導，大人小孩都受惠。（圖／嘉義地檢署提供）

嘉檢表示在詐騙防制方面，政府已於 113 年 7 月 12 日、16日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」(科技偵查法制化)及「洗錢防制法」，全面推動打詐新四法，建立我國打詐法制新里程碑，加重刑罰展現政府打詐決心，將查緝各類詐欺手法，藉由分析詐騙網站，運用數位足跡、GPS 定位與M 化車取證等高科技蒐集證據，嚴加查辦。嘉義地檢署將持續透過各種管道，向民眾宣導常見之詐騙類型，以及詐欺的相關刑責，切勿因一時貪念上當受騙，更不要成為詐騙集團幫兇而誤觸法網。

 
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