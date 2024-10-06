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嘉義水上紫色山城馬拉松　推廣在地特色農產美景

▲▼ 2024第二屆水上UP馬拉松 上千人齊聚熱情開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 2024第二屆水上UP馬拉松 上千人齊聚熱情開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由嘉義縣水上鄉公所主辦的「第二屆水上UP馬拉松-紫色山城仙草園區」6日清晨6點在嘉義縣北回二館太空教育館盛大開跑，超過千名跑者聚集一齊玩轉水上鄉，縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長林緗亭等人一起為活動鳴槍起跑，也為所有跑者們加油打氣。

▲▼ 2024第二屆水上UP馬拉松 上千人齊聚熱情開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

「養成運動習慣非常重要！」翁章梁說，感謝水上鄉公所舉辦這次路跑活動，讓更多人了解水上這塊土地，體會水上鄉的美景、美食及濃厚人情味，讓運動結合觀光，行銷推廣水上鄉的在地特色。

▲▼ 2024第二屆水上UP馬拉松 上千人齊聚熱情開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁說，鄉長自身在面對乳癌時，經歷了一段非常辛苦的療程，但她在臉書上總是會展現樂觀、正向態度面對乳癌，因此緗亭也特別以自身經驗提醒大家健康的重要性，更在現場安排乳癌篩檢車，提供民眾篩檢服務，希望跑者們即使生活再忙碌，也要注意好自己的身體狀況，保持健康好心情。

▲▼ 2024第二屆水上UP馬拉松 上千人齊聚熱情開跑 。（圖／嘉義縣政府提供）

「水上鄉種植仙草面積排名南部之冠！」林緗亭介紹，但可能很多人不知道仙草的花是紫色的，為了讓更多人認識水上鄉，活動與水上在地特色作物「仙草」作結合，原來一開始希望透過馬拉松賽道的安排，讓跑者們可以沿途欣賞到仙草盛開的紫色花海，卻不幸因凱米颱風造成水上仙草災情慘重，雖無法將紫色山城的美呈現在跑者眼前，但現場仍舊提供仙草汁、仙草凍、仙草冰淇淋等特色仙草補給品，讓跑者能在運動過程中大飽口福。

水上UP馬拉松今年邁入第二屆，賽事全面升級，新增了全馬組(42K)，路線安排從北回二館太空教育館出發，沿著柳林自行車道、經過水上鄉公所、穿越台82線快速道路橋下運動公園、水圳綠道自行車道、進入八掌溪綠色隧道、經過紫色山城仙草園區等，讓每位跑者看見水上鄉的每個角落，欣賞沿途的美景風光。

 
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