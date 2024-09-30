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青少年族群遇詐機率高　嘉義地檢署強化校園宣導

▲▼ 青少年受詐情形嚴重，嘉義地檢巡迴校園宣導識詐、防詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

▲ 青少年受詐情形嚴重，嘉義地檢巡迴校園宣導識詐、防詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

網路詐騙手法日益猖獗，青少年族群更成為主要受害對象，嘉義地檢署從偵查實務中發現，有許多孩子受詐之後，可能因為被罵、怕丟臉，或是不知道如何求助，所以沒有告訴任何人，但孩子們的個資、照片可能已經外流，後續可能會面臨帳號被盜用、網路性剝削或受對方恐嚇擔任運送毒品車手等問題，孩子心生畏懼，只好照辦，反而讓自己陷入犯罪與被害之雙重窘境。

▲▼ 青少年受詐情形嚴重，嘉義地檢巡迴校園宣導識詐、防詐 。（圖／嘉義地檢署提供）

為提升青少年識詐、防詐意識，嘉義地檢署特與嘉義縣市國、高中合作，安排檢察官、檢察事務官、觀護人等前進校園進行巡迴宣講，包括國立嘉義高工、華南高商、嘉義家職、輔仁中學、東吳高職、義竹國中等校。

觀護人盧浩權30日前往嘉義縣義竹國中進行宣導，向與會師生傳授識詐、防詐知識，建議師長可於課堂中與學生預演網路詐騙腳本，認識詐騙話術，特別說明詐欺罪背後常有幫派勢力操控，更與毒品犯罪掛勾，會利用青少年受詐之後的擔心與焦慮，慫恿提供個人資料、私密照片影像，或從事詐騙車手或運送毒品。

盧浩權以自身過往擔任教職的經驗分享，如果孩子真的誤入詐騙陷阱，請家長老師先關懷孩子的情緒，再一起處理問題。有些孩子在被詐騙的過程中覺得焦慮，甚至被威脅而害怕，所以不敢說；或者是怕被家長老師責罵，選擇自己去跟別人借錢，但這樣都無法解決問題，甚至可能讓詐騙集團食髓知味。盧觀護人建議，家長老師在引導受詐孩子時，避免一直說「這樣被騙很蠢」、「真的很笨」等話語，而是要讓孩子知道，只要發生事情都可以跟信任的大人求助。

義竹國中校長蔣佳樺表示，現在青少年接觸網路機會頻繁，若未建立正確價值觀與自我保護意識，則容易在網路活動中遭遇詐騙或被慫恿從事犯罪行為，並感謝觀護人今日分享與提醒，與會師生獲益良多。

 
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