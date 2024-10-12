才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

▲新人禮拜五「剛好」生病請假。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「每到禮拜五就生病的新人！」一名女OL抱怨，新人才上班1個月，但其中三個禮拜五都生病請假，導致工作量要由大家分擔，讓原PO難以接受。無奈公司信任員工，不須繳交證明，且主管也是尷尬笑回「對呀，就剛好是周五欸」。文章曝光後，網友紛紛直言「剛來就這個樣子，以後會更誇張」。

一名女網友在Dcard表示，公司來一位新人，目前才到職1個月，「四周有三周都這麼『剛好』禮拜五都生病請假」，由於很多工作當要在當天完成，導致部門同事要分擔新人的業務量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，看得出其他同事也有不滿，傻眼的是，「昨天還沒到公司，主管就在群內說新人生病了，大家今天辛苦一點幫個忙，然後他的業務一半就落在我身上。」

事實上，原PO有向主管反映這狀況，「也太剛好了吧！一到禮拜五就生病？」主管則一臉尷尬笑回，「對呀，就剛好是周五欸。」

原PO也透露，公司信任員工請假是有原因的，因此不需繳交任何證明。最後，同事也有提到，新人曾在禮拜三自述很像感冒了，但怪異的是，「禮拜四他沒事，

禮拜五就剛好請假了呢？」

底下網友熱議，「你應該在群組直接罵，又沒有多拿一分錢，幹嘛沒事就要分擔工作？這種新人不應該給他過試用期」、「這聽起來像是去其他家面試」、「病假本來就是想請就請，有問題的是你們公司的制度，分工沒做好」、「剛來就這個樣子，以後會更誇張」。

也有過來人分享類似狀況，「我上一份工作的同事也是欸，只要連休前一天，一定生病，直接變成休3或4！或是連4天的班，一定有一天不舒服，真是有夠剛～好～呢」、「前同事也是很常禮拜一跟五請病假，後來公司改成請病假要有醫生證明，他都拿得出來，有一陣子也很常出意外，而且意外發生的感覺都超怪，沒有真的受傷到怎麼樣，只是都可以有藉口沒辦法來上班，還一直在預支薪水，老闆看她可憐通常都會先給她」。