　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲新人禮拜五「剛好」生病請假。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「每到禮拜五就生病的新人！」一名女OL抱怨，新人才上班1個月，但其中三個禮拜五都生病請假，導致工作量要由大家分擔，讓原PO難以接受。無奈公司信任員工，不須繳交證明，且主管也是尷尬笑回「對呀，就剛好是周五欸」。文章曝光後，網友紛紛直言「剛來就這個樣子，以後會更誇張」。

一名女網友在Dcard表示，公司來一位新人，目前才到職1個月，「四周有三周都這麼『剛好』禮拜五都生病請假」，由於很多工作當要在當天完成，導致部門同事要分擔新人的業務量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO直言，看得出其他同事也有不滿，傻眼的是，「昨天還沒到公司，主管就在群內說新人生病了，大家今天辛苦一點幫個忙，然後他的業務一半就落在我身上。」

事實上，原PO有向主管反映這狀況，「也太剛好了吧！一到禮拜五就生病？」主管則一臉尷尬笑回，「對呀，就剛好是周五欸。」

原PO也透露，公司信任員工請假是有原因的，因此不需繳交任何證明。最後，同事也有提到，新人曾在禮拜三自述很像感冒了，但怪異的是，「禮拜四他沒事，
禮拜五就剛好請假了呢？」

底下網友熱議，「你應該在群組直接罵，又沒有多拿一分錢，幹嘛沒事就要分擔工作？這種新人不應該給他過試用期」、「這聽起來像是去其他家面試」、「病假本來就是想請就請，有問題的是你們公司的制度，分工沒做好」、「剛來就這個樣子，以後會更誇張」。

也有過來人分享類似狀況，「我上一份工作的同事也是欸，只要連休前一天，一定生病，直接變成休3或4！或是連4天的班，一定有一天不舒服，真是有夠剛～好～呢」、「前同事也是很常禮拜一跟五請病假，後來公司改成請病假要有醫生證明，他都拿得出來，有一陣子也很常出意外，而且意外發生的感覺都超怪，沒有真的受傷到怎麼樣，只是都可以有藉口沒辦法來上班，還一直在預支薪水，老闆看她可憐通常都會先給她」。

ET快訊
「香鷄城」要回來了！地點曝光　全採預約制
2男大生雙亡！斷魂路段累計21死　「死者大多撞同支電線桿」
直擊／AGA成人動漫展肉慾再現！　大尺度Coser「閉門接客
股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸
今晚別錯過「彗星尾巴」！　鄭明典：地面就有機會看到
女租客全裸出浴！　男房東「開錯門看2秒」賠慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」

電價調漲！雙北捷運「票價會跟著漲？」　北捷表態了

才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

「護國神乖」化身AI機器人變壞了！高雄TTXC大會限時2分鐘收服挑戰

國慶周末國道多起車禍回堵　下午4地雷路段易塞

iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

風雨再大都要出門　盤點颱風天快樂小狗

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽林叨囝仔沉寂半年「轉戰小紅書」　關臉書改名復出...內容全寫簡體字！

陪女兒扮家家酒「演理髮師」　爸搞笑服務：第一次來嗎？

愛德華李曝錄《黑白大廚》常在放空XD　很怕在鏡頭前講韓文：只有小三生程度

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

一年到底能放多少天？　全年休假上限116天「竟無法源依據」

電價調漲！雙北捷運「票價會跟著漲？」　北捷表態了

才上班1個月！「新人周五都生病請假」氣炸OL　主管尷尬回1句

「護國神乖」化身AI機器人變壞了！高雄TTXC大會限時2分鐘收服挑戰

國慶周末國道多起車禍回堵　下午4地雷路段易塞

iPhone14換16「好用手機殼停產」　果粉大推1款：手感超好！

韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

12:24台灣東部海域規模4.0地震　3縣市有感「最大震度2級」

反指標國師又發威！網友斗內30元「請台南Josh喊1句」　下秒炸了

「香雞城」要回來了！快閃空軍三重一村　手扒雞套餐全採預約制

《黑白大廚》外送員廚師住過孤兒院！　嘆節目「剪光這段話」：很遺憾

北市113警員異動調地「萬華19男警」最多　基層警員曝心聲

陸劇男星官宣結婚！見鹿晗祝福「喜回1句」竟遭炎上…霸氣嗆網友

多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

花蓮市百歲人瑞33名！104歲洪奶奶愛追劇　見市長不忘抺口紅

從犯罪者變送行者！　雲林二監28受刑人考取「喪禮服務」證照

三花浪喵半夜偷鑽帳篷取暖　收編後「一起旅行」睡身旁大聲呼嚕

國慶演說完不到3天　陸預告對台灣貿易壁壘「採取進一步措施」

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

名嘴張友驊驚傳不治　陳琴富PO合照：兄弟走好

輾壓101大樓！「台北景點更強了」第一名超好逛

她睡覺「1習慣」很通風！一票+1：回不去了

秋老虎下山！　氣象專家揭下波「東北季風」時間

張友驊逝世　彭華幹曝家屬「失聯」現況

無肉便當4菜1蛋要165元　網曝夾到貴的

更多熱門

相關新聞

捲走新人80萬禮金！遠雄悅來經理留言：犯了大錯

捲走新人80萬禮金！遠雄悅來經理留言：犯了大錯

一對新人上月底在花蓮遠雄悅來飯店籌辦婚禮，飯店鄧姓經理協助代保管禮金近新台幣80萬元禮金，事後卻遲不交還禮並失聯。警方獲報後已朝背信罪偵辦；飯店方面則表示，願意代墊全額禮金，而鄧則發簡訊給公司，表示自己「犯了大錯」後人間蒸發。

醫說這句話隔天必生病　留言狂刷「真的」

醫說這句話隔天必生病　留言狂刷「真的」

2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

2024年沒連假了！　一票上班族「這天請假」爽放4日

說好月薪38K！面試完「1原因」被砍到29K

說好月薪38K！面試完「1原因」被砍到29K

一堆小孩生病！醫驚見「滿滿疹子和嘴破洞」　示警1件事

一堆小孩生病！醫驚見「滿滿疹子和嘴破洞」　示警1件事

關鍵字：

新人生病請假禮拜五

讀者迴響

熱門新聞

電視跳出「八方雲集主廚梁社漢」　網驚：震撼到我了

張友驊愛妻神似張鈞甯　自曝沒小孩原因

18歲粉在眼前被打！Jessi卻直接走掉

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

陳小春兒Jasper宣布改名！離台入學「上海貴族名校」

張友驊愛書成狂！書店人都認得他

烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點

今天發錢了！32萬人可領3千元

好市多「免費1福利」沒了！一票會員卻大讚

股票變壁紙！2檔確定下市　7萬股東血本無歸

張友驊逝　妻忍痛移除維生器！「只有3人知道」成絕響

即／追求瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

狗狗大出一堆「彩色水晶寶寶」

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

老公不愛愛！她一進浴室崩潰「聞到女人發炎味道」

更多

最夯影音

更多

汪東城被說過氣「不要情緒綁架」　看緣分結婚：讓小孩繼承模型XD

名嘴張友驊驚傳不治享壽69歲　媒體人陳琴富緬懷：兄弟走好

汪建民欠鉅債 女友當保人遭討債 ｜20241011 ET午間新聞

楊繡惠道歉徐乃麟：真的很抱歉　「以為乃哥不喜歡我」認有點玻璃心

粉絲接下班笑喊「一起回家」　李多慧驚呆：欸？我的家很小

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面