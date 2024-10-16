郭智輝喊「在菲律賓蓋綠電廠」　趙少康轟：缺電到狗急跳牆

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

經濟部長郭智輝15日表示，為了讓2030年台灣綠電排放達標，初步規劃與民間業者合作，在「菲律賓蓋綠能電廠」，接著透過船運或台電海底電纜，運電回台供綠電需求者使用。對此，前中廣董事長趙少康今（16日）表示，民進黨為了廢核，嘴硬不缺電，如果不缺電，為什麼需要跨海蓋綠電廠？顯然就為解決國內缺電問題，已經到了狗急跳牆地步。

趙少康表示，電價又漲了，經濟部長郭智輝昨天卻語出驚人，要透過AIT處長谷立言協助，到菲律賓、日本蓋綠電廠，再把綠電用海底電纜或船送回台灣。他批，原本來自企業界的CEO當經濟部長，大家是有些期待，但沒想到郭智輝上任以來爭議不斷，讓台灣經濟走在鋼索上。

趙少康批評，民進黨為了勉強廢核，一直嘴硬台灣不缺電，如果不缺電，為什麼需要跨海蓋綠電廠？到國外蓋電廠也不是不行，如果有利可圖，能幫台電改善財務結構，倒也是美事一樁，問題是郭智輝要把電運回台灣，顯然就是為了解決國內缺電問題，已經到了狗急跳牆的地步了。

趙少康質疑，用這個方法，是不是真的可以讓台灣取得足夠又便宜的綠電？海底電纜興建或者船運的儲能技術可不可行？經濟部已經做過完整的可行性評估了嗎？台灣的天然氣靠海運進口，已經有很大的國安風險了，現在連綠電也要從國外送，有這種經濟部長，真的不需要敵人了。

接著，趙少康指出，而在前兩個月，也因為郭智輝的一句話，就改變「風電國產化政策」，姑且不論「風電國產化」根本不切實際，無法達成，但是只因為有外商到WTO告狀，經濟部長就草率改變遊戲規則，國家政策可以說改就改、說變就變，可憐的是因為相信政府，投入百億、千億參與風電國產化的開發商、供應商，此例一開，以後將沒完沒了。

趙少康強調，廠商投資看重的是政府政策穩定、水電以及人力供應無虞、地緣政治風險低，現在看起來，台灣沒有一項符合，賴清德怎麼還敢夸夸其談，要台商回台投資、鼓勵在地的企業根留台灣？

而在「菲律賓送電論」遭到砲轟後，郭智輝今天針對發言不慎道歉，並承認自己說話不夠精準，有時會忘記自己已不是董事長，需要更謹言慎行，並承諾半年內會提出可行性研議報告。

▼趙少康批評經濟部長郭智輝「菲律賓送電論」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）