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打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

▲▼北韓15日在開城炸毀連結南北韓的京義線道路。（圖／路透）

▲北韓炸毀京義線道路、計畫興建城防工事，估經費恐逼近2兆韓元。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

近來韓半島（朝鮮半島）緊張情勢升溫，北韓（朝鮮）先是於9日發表聲明證實進行「要塞化工程」，昨（15）日便在京義線、東海線等南北連結道路設置炸藥引爆，正式切斷與南韓之間的物理性連結。南韓國防部分析，北韓一旦延著兩韓邊境推動要塞工程，則必須耗資1兆9000億韓元。

根據韓媒《News1》，南韓國防部今（16）日針對北韓的計畫進行分析，認為分隔南北韓的軍事分界線（MDL）長達248公里，一旦北韓決定沿線興建城防攻勢，則未來20年以內至少需要投入1兆9000億韓元（約新台幣448億元）。

而北韓光是今年沿線興建土木工程、水泥防護壁、鐵柵欄等就耗資570億韓元，至於人事費用則是150億韓元，總計達到720億韓元。

據悉，北韓最高領導人金正恩去年底提出「兩國論」，認為南北韓如今是敵對的國與國關係，此後北韓便沿著軍事緩衝區（DMZ）建設為荒地、埋設地雷，並逐步廢除慶義線與東海線等連結南北韓之間的鐵公路，包括拆除鐵道與枕木、撤除路燈與行道樹、拆除列車機廠、興建反戰車防護壁等。

南韓軍方研判，隨著北韓15日引爆慶義線與東海線的南北連接道路，預計未來北韓將在該處設置反戰車防護壁，DMZ沿線10處地方也將設置反戰車防護壁，以求達到與外界完全斷絕，加強高層對於內部的統治力道。

另外，北韓從今年5月28日起至10月12日止，便頻頻向南韓空飄穢物與垃圾氣球達到28次，總共施放6000多顆氣球，若推估每顆氣球的製作費用為10萬韓元，則代表北韓今年以來至少在氣球挑釁上花費3億以上韓元。

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