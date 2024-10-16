諾貝爾文學獎光環　韓江著作6天內在韓賣破百萬本

▲南韓女作家韓江奪下諾貝爾文學獎後著作賣破百萬本。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

韓國作家韓江（Han Kang）獲頒2024年諾貝爾文學獎，在韓國掀起熱潮，據大型書店通路統計，韓江至今出版的書籍在消息公布後6天內至少已經賣出103萬本實體書，電子書也有約7萬銷量。

韓江10日摘下諾貝爾文學獎桂冠的消息傳出，韓國民眾歡欣鼓舞同時也紛紛上網訂購她的著作，一度造成網站癱瘓。根據市占率合計近9成的大型書店通路YES24、教保文庫、阿拉丁等統計，截至今天上午9時為止，韓江的實體書已賣出103萬2000本左右。

加上電子書初步估計至少賣出7萬本，消息公布6天內就賣出110萬本銷量。其中以韓江的代表作「少年來了」、「素食者」、「永不告別」（不做告別）銷量最多。

韓江不僅是韓國第一位獲頒諾貝爾文學獎的作家，也是繼已故前韓國總統金大中於2000年獲諾貝爾和平獎以來，第2位獲頒諾貝爾獎的韓國人，因此這次獲獎更受國內關注，在韓國的獲獎後書籍銷售速度自然遠勝過往其他文學獎得主。

不過，韓江獲獎後接受瑞典公營媒體瑞典電視台（SVT）訪問時表示，「現在不想被關注」，坦言自己「需要時間想想這個獎的意義」。韓江說，得知消息後她與兒子一起喝茶慶祝，但內心仍感到混亂，「那天早上，父親在電話中說要跟鄰居們一起舉辦派對慶祝，但我卻不太願意，要求他不要辦得太過盛大」。

「我想保持低調，這個世界上還有很多苦難，我們應該更低調一些」，韓江在訪問中的回應展現出關懷世上正在受苦的人們。她表示，有時也會感到寫作無用，「一篇小說不是一年就能寫完，像『永不告別』就花了7年。但花了那麼多時間寫作，卻好像什麼都沒改變」。

韓江說，目前只想集中於正在進行的作品上，她會盡快完成手上的小說，再開始準備獲獎感言。