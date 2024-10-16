強吻鍾沛君！朱學恒公開道歉「不再做認錯之外的發言」：深感悔悟

▲朱學恒。（圖／記者吳銘峯攝）



記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審被依照「強制猥褻罪」，判刑1年2月，目前案件上訴第二審高等法院審理中。朱學恒今（16）發文公開道歉，「對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟」。

去年#MeToo事件爆發後，朱學恒在節目中談及此事，引起鍾沛君的不滿。鍾沛君在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，趁著其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恒開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。

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朱學恒稍早在臉書發文道歉，「本人於民國111年8月6日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意；同時也對後續本人告發自己的行為，及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。」

對於浪費了社會和司法資源，並對社會造成了不良影響，朱學恒表示，「已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。」

本案爆發後，朱學恒就遭檢方發布境管命令，案件起訴後，一審台北地院更是裁定，自今年2月6日起，對朱學恒限制出境8個月；而限定期限即將屆滿，朱學恒再度請求法院解除限制出境的命令，宣稱自己決不會潛逃。但高等法院審理後，認為朱學恒一審已經遭判刑，很有可能會想躲避刑罰執行而潛逃海外，因此高院再度駁回朱學恒的請求，裁定10月6日起延長限制出境、出海8個月。

朱學恒臉書全文：



公開道歉文



本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。

同時也對後續本人告發自己的行為及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。

同時也為此浪費社會及司法資源，做出不好的示範向社會道歉，本人已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。