　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強吻鍾沛君！朱學恒公開道歉「不再做認錯之外的發言」：深感悔悟

▲▼朱學恆強吻鍾沛君案，二審高等法院開庭，鍾沛君、朱學恆。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱學恒。（圖／記者吳銘峯攝）

記者施怡妏／綜合報導

名嘴朱學恒被控2度強吻台北市議員鍾沛君，一審被依照「強制猥褻罪」，判刑1年2月，目前案件上訴第二審高等法院審理中。朱學恒今（16）發文公開道歉，「對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟」。

去年#MeToo事件爆發後，朱學恒在節目中談及此事，引起鍾沛君的不滿。鍾沛君在臉書發文，指控朱學恒在2022年8月間某次餐敘，趁著其他朋友離開包廂後，立刻起身繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住強吻稱「反正妳明天也不會記得。」事發後朱學恒開直播道歉，也狡辯說自己當天喝到斷片，完全記不起來了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱學恒稍早在臉書發文道歉，「本人於民國111年8月6日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意；同時也對後續本人告發自己的行為，及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。」

對於浪費了社會和司法資源，並對社會造成了不良影響，朱學恒表示，「已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。」

本案爆發後，朱學恒就遭檢方發布境管命令，案件起訴後，一審台北地院更是裁定，自今年2月6日起，對朱學恒限制出境8個月；而限定期限即將屆滿，朱學恒再度請求法院解除限制出境的命令，宣稱自己決不會潛逃。但高等法院審理後，認為朱學恒一審已經遭判刑，很有可能會想躲避刑罰執行而潛逃海外，因此高院再度駁回朱學恒的請求，裁定10月6日起延長限制出境、出海8個月。

朱學恒臉書全文：

公開道歉文

本人於民國一百一十一年八月六日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意。
同時也對後續本人告發自己的行為及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。
同時也為此浪費社會及司法資源，做出不好的示範向社會道歉，本人已經明白此舉的錯誤之處並深切反省。

ET快訊
快訊／2縣市大雨特報　下到晚上
《不熙娣》班底遭封殺　小S撂重話：讓她走！
台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚
女兒遭下藥迷姦！　母護情郎：他軟軟的不可能性侵
快訊／朱學恒突認錯道歉！　鍾沛君回應了
快訊／金鐘前出意外！　方志友樓梯間重摔送醫
快訊／吳慷仁不來金鐘了！　主辦回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南紡購物中心「拾載」有禮　週年慶回饋衝上20％

快訊／2地大雨特報　下到晚上

他拿「1款平價包」　同事酸：上班別背名牌！千人傻：無敵耐用

日本藥妝店掃貨！狂搬漢方腸胃藥　回家赫見全都「台灣製」

台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚

虎航取消4航線挨批「看台中人細漢」　交長承諾：爭取恢復

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

台30線安通路段災害搶修！　10／15~12／15單線管制通行

一票年輕人「做沒前途工作」幹嘛讀大學？全場秒懂：薪水真香

強吻鍾沛君！朱學恒公開道歉「不再做認錯之外的發言」：深感悔悟

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

南紡購物中心「拾載」有禮　週年慶回饋衝上20％

快訊／2地大雨特報　下到晚上

他拿「1款平價包」　同事酸：上班別背名牌！千人傻：無敵耐用

日本藥妝店掃貨！狂搬漢方腸胃藥　回家赫見全都「台灣製」

台北「無名死巷」每天一堆外國客！　在地人不解：從早排到晚

虎航取消4航線挨批「看台中人細漢」　交長承諾：爭取恢復

加蓋機車研擬納管上路　交通部：還要與地方政府溝通

台30線安通路段災害搶修！　10／15~12／15單線管制通行

一票年輕人「做沒前途工作」幹嘛讀大學？全場秒懂：薪水真香

強吻鍾沛君！朱學恒公開道歉「不再做認錯之外的發言」：深感悔悟

南紡購物中心「拾載」有禮　週年慶回饋衝上20％

快訊／2地大雨特報　下到晚上

打掉重練！北韓拆邊境鐵路、埋地雷「需花費1.9兆」

社畜男休假日到公司加班　辦公室刮開「剛買的彩券」中3千萬元

無照開車撞死人！新竹男緩刑期間「賣1g安非他命」被抓　下場慘了

3年3次列管！NCC積極堵詐　修法限制「高風險號碼申辦數量」

台電別想拿2000億撥補　朱立倫：絕不讓它過！民進黨自己吞苦果

大阪環球影城X《柯南》回歸！真人密室逃脫、主題餐廳展開推理劇

不留活口？　以色列：真主黨高層13人「被殺到剩2人」

諾貝爾文學獎光環　韓江著作6天內在韓賣破百萬本

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

嘉義好市多「正妹店員出車禍」　網：撞下去就有電話

女生「曖昧期試車」暈船　關鍵曝光

老公白目1舉動「裸體被公公看光」！妻怒吼

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

「被8+9迷倒」害學校收抗議信　校長道歉：女師停課接受調查

今雨區擴大　「下最多」時間曝

承辦人道歉補這句　齊柏林兒：火都上來了

強吻鍾沛君喊斷片　朱學恒公開道歉

更多熱門

相關新聞

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

苗栗縣長震怒「養出放肆部屬」！　齊柏林兒子回應了

已故導演齊柏林之子齊廷洹日前受邀擔任苗栗樂齡課程講師，會前卻遭承辦人傳「靠爸餘蔭」羞辱訊息，以致氣憤離場。縣長鍾東錦今天凌晨發文表達歉疚，向齊廷洹致歉，向齊柏林致敬。

名嘴張友驊訃聞曝　30日9點半舉行告別式

名嘴張友驊訃聞曝　30日9點半舉行告別式

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

張友驊過世　消息震驚陸網

張友驊過世　消息震驚陸網

張友驊曾揭發洪仲丘內幕　被封驊英雄

張友驊曾揭發洪仲丘內幕　被封驊英雄

關鍵字：

名嘴朱學恒鍾沛君強吻案道歉

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

Lisa火辣助陣維密大秀

郭雪芙出道16年首度認愛了！一聽到「男友」瞬間噴

賈永婕101代言人！進立院喝百元礦泉水　揹12萬元名牌包

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面