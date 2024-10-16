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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

「更家安心 保你平安」富邦人壽捐贈微型保險助更生人

▲▼富邦人壽捐贈微型保險助更生人，法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽總經理陳世岳。（圖／記者吳銘峯攝）

▲富邦人壽捐贈微型保險助更生人，法務部長鄭銘謙（右2）、台高檢檢察長張斗輝（右1）、富邦集團董事長蔡明忠（左2）、富邦人壽總經理陳世岳（左1）共同出席。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／綜合報導

為了幫助弱勢更生家庭，臺灣更生保護會與富邦人壽共同推動弱勢更生人「微型保險」服務，而富邦人壽更展現大愛，決定支應所有投保費用。為了感謝富邦人壽的協助，法務部長鄭銘謙與更保董事長張斗輝，16日公開感謝富邦人壽的協助，盼望藉由民間與政府的合作，幫助更生人順利復歸社會。

鄭銘謙在致詞時提到，「微型保險」用意是提供經濟弱勢或特定身分者基本人身保險保障，填補政府社會保險或社會救助機制不足之缺口。由於許多更生朋友多是從事體力勞動工作，收入不穩定，且多數無投保勞工保險，勞動工安意外風險高，倘若不幸遭遇意外身故或受傷失能，會使家中經濟陷入困境。因此「微型保險」對於身為家中經濟支柱的弱勢更生人非常需要。

▲▼富邦人壽捐贈微型保險助更生人，法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽總經理陳世岳。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長鄭銘謙感謝富邦人壽。（圖／記者吳銘峯攝）

鄭銘謙也特別感謝富邦集團董事長蔡明忠，以實際行動支持更生保護工作，自2020年開始，富邦每年捐贈臺灣更生保護會1千萬元，讓臺灣更生保護會能夠提供更多元服務，幫助更多更生朋友重返社會。而本次富邦人壽對「微型保險」服務的全力支持，亦讓社會深刻感受到富邦集團在蔡明忠的領導下，對於「企業社會責任」的重視，以及具備社會關懷與關注公益的企業文化。

臺灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝表示，今年6月更生保護會與富邦人壽在南投開啟第一個專為更生人打造的微型保險服務補助方案，協助經濟弱勢、工作環境風險高、收入不穩定以及僅能以體力活或臨時工為業的更生人，降低更生人家庭面臨突發事故的風險及保障。現在更擴大至更保各地分會辦理，保險對象自更生人本人，擴增至2名更生人家屬，此外，投保之保費均由富邦人壽透過富邦慈善基金會捐助，這不僅是富邦集團與富邦人壽的慈善行動，更展現企業關懷社會弱勢群體的深厚情懷。

▼台高檢檢察長兼更生保護會董事長張斗輝，對富邦人壽表示敬意。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼富邦人壽捐贈微型保險助更生人，法務部長鄭銘謙、台高檢檢察長張斗輝、富邦集團董事長蔡明忠、富邦人壽總經理陳世岳。（圖／記者吳銘峯攝）

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