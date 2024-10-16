無照男駕車違規拒攔查　逆向逃逸+闖紅燈下場曝

▲劉姓男子今年1月間無照駕車，因違規跨越停等紅線被警方攔查，劉拒檢攔查高速逆向逃逸，最後被優勢警力破窗制伏。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子今年1月間駕車行經桃園區民光東路，因違規跨越停等紅線被巡邏警方攔查，劉因無照擔心被查獲，拒警攔查猛踩油門逃逸，沿途闖紅燈且逆向逃逸危險駕駛，最後仍被優勢警力攔查破窗制伏；桃園地院審理時，劉否認有衝撞員警成傷等犯行，辯稱是員警破窗時受傷，法官根據員警密錄器與監視器畫面截圖佐證，依妨害公眾往來安全罪處有期徒刑2月，本案仍可上訴。

檢警調查，33歲的劉姓男子於今年1月5日晚間10時47分許，駕車搭載陳姓女子行經桃園區民光東路、福元街口處，因違規跨越停等線，遭桃園警分局青溪派出所員警攔查，劉擔心無照駕駛恐被員警查獲，竟猛踩油門加速逃逸，沿途闖越紅燈還逆向行駛，對警員及其他用路人、行人恐造成傷害及損害之可能，警方通報線上警網圍捕攔查，最後仍以優勢警力攔查到案，員警破窗將劉男拉下車制伏到案，導致員警有右手挫傷、撕裂傷、多處擦傷等傷害；桃園地檢署檢察官複訊後依公共危險罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，劉男一度否認犯行，辯稱當時腳踩在煞車上，否則車輛應會直接衝向警員，車頭與警車車頭是相對的，本案車輛排入前進D檔只是開車習慣，警員是破窗時受傷，沒有妨害公務及衝撞警察之意。法官審酌，被告於警詢及偵查中後坦承犯行不諱，同案證人陳姓女子則指證歷歷，根據員警職務報告、警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、監視器畫面翻拍照片、現場照片等證物佐證，足認被告犯行明確。

法官審酌，被告所為係觸犯刑法之妨害公眾往來安全罪嫌，為逃避警方攔查，不顧一般往來車輛之安全而在一般道路闖越紅燈、逆向行駛等危險駕駛行為，其行為對於在道路上行駛之車輛、沿途居民及其他用路人生命、身體、財產，已造成隨時可能會發生碰撞致生車禍及傷亡之危險，影響社會秩序及治安非輕，惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，審結依妨害公眾往來安全罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，以每日1000元折算1日，本案仍可上訴。