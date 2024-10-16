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「白晝之夜」大安森林公園登場！變裝遊行、百場活動、交管一次看

▲▼2024台北白晝之夜／「SwingTaiwan社交搖擺舞」成為都市人的日常交流語言，拉近人們之間的距離。（圖／主辦提供）

▲2024台北白晝之夜即將登場，聚集上百場活動，其中「SwingTaiwan社交搖擺舞」拉近人們之間的距離。（圖／主辦提供）

記者林育綾／台北報導

「2024台北白晝之夜」將於11月2日下午2點～11月3日凌晨2點，在台北大安區登場！主場域位於大安森林公園，周邊場館包括C-LAB台灣當代文化實驗場、忠泰美術館、師大美術館、台北市立動物園、東區、永康商圈等也紛紛響應，除了有「夜行動物派對」，還有市集、表演、藝術等多達百場活動。

台北市副市長林奕華提到，這次「白晝之夜」獲得大安區的商圈、藝文場域、學校、民間基金會、企業等，紛紛全力響應舉辦，特別適逢「大安森林公園」落成30周年，格外有意義。除了多達百場演出、互動內容，讓民眾沉浸在藝術氛圍，策劃團隊還特別設計了一系列的生態走讀、生態講座、萬物議會等活動，讓大家在享受藝術的同時，更能認識這片土地的生態價值和重要性，進而共同珍惜、保護得來不易的成果。

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由於「台北白晝之夜」源自於巴黎白晝之夜，法國在台協會自2016年與台北市政府合作舉辦以來，已成為法國在台協會非常重要的文化活動。今年台北白晝之夜，更首度邀請巴黎白晝之夜的策展人，也是2022年、2023年巴黎白晝之夜的藝術總監——凱蒂．哈特（Kitty Hartl）擔任客座策展人，在亞洲首度展出《動物大遊行（Animal Pride）》。

▲▼2024台北白晝之夜／2022年、2023年巴黎白晝之夜的藝術總監——凱蒂．哈特（Kitty Hartl）擔任客座策展人，在亞洲首度展出《動物大遊行（Animal Pride）》。（圖／Joséphine Brueder攝影）

▲「2024台北白晝之夜」將邀請2022年、2023年巴黎白晝之夜的藝術總監——凱蒂．哈特（Kitty Hartl）擔任客座策展人，在亞洲首度展出《動物大遊行（Animal Pride）》。（圖／Joséphine Brueder攝影）

●動物大遊行

《動物大遊行》將由20位身穿「普普雪怪」裝的滑輪舞者，引領民眾穿越公園遊行，數百名頭戴貓頭鷹面具的參與民眾將緊隨其後，遊行過程還有打擊樂手，為這場夜間漫遊增添歡快節奏。

法國在台協會新聞暨公關處長Vincent Yanelle，由於《動物大遊行》扮裝遊行，也歡迎民眾自製動物面具，最有創意獎的得主，有機會獲得「台北－巴黎」來回機票，或由法國文化協會提供的「免費法語課」。詳細面具比賽內容及條件，近期內將在法國在台協會社群網站上公佈，期待11月2日周六夜晚在大安森林公園跟大家見面。

●百場活動、表演、藝術、露天電影

「2024台北白晝之夜」藝術總監陳怡潔表示，此次主題為「夜行動物派對」，活動包括扮裝遊行、生態踏查、當代藝術、表演藝術、露天電影院、文創市集、藝文講演等，除了定點式的光影藝術裝置，也有遊走流動的互動表演設計，更安排專業團隊帶領民眾生態走讀。

另有日本藝術家高田冬彥將以超現實錄像作品《Dream Catcher（夢的捕手）》呼應生態主題；台灣藝術團隊有屢次受邀參與國際大型燈節的「有用主張」，獲得全聯大力支持，推出以自然生態循環為靈感的光影裝置《洄･尋》。

▲▼2024台北白晝之夜／有用主張－MIGRATORY·SEAR CHING 以自然界的循環為創作靈感，試圖呈現生生不息的狀態，如同不斷重複的遷徙與生命記憶的延續。（圖／主辦提供）

▲「有用主張」推出以自然生態循環為靈感的光影裝置《洄･尋》。（圖／主辦提供）

擅長虛實互動的2ENTER貳進，以及郭嘉羚、陳怡如、詹昱筑等，帶來各具韻味的獨特作品。像是「夜間森林」結合台北街景與大安森公園的虛擬地景，即時資訊流竄其中，透過數位轉譯成各種3D物件與符碼，觀眾透過掃描QR code與作品即時互動。

▲▼2024台北白晝之夜／貳進- Data Verse Taipei「夜間森林」即時資訊流竄其中，透過數位轉譯成各種3D物件與符碼，觀眾透過掃描QR code與作品即時互動。（圖／主辦提供）

▲「夜間森林」即時資訊流竄其中，透過數位轉譯成各種3D物件與符碼，觀眾透過掃描QR code與作品即時互動。（圖／主辦提供）

「大安森林之友基金會」也將在此舉辦生態博覽會「Eco Fair」，並由「眾森自然工作室」主理生態系列，包括7場「生態講堂」、10場「生態走讀」、「萬物議會」等活動。建國假日花市、假日玉市、藝文特區也將響應白晝之夜。

地標性的藝文據點包含C-LAB台灣當代文化實驗場，推出未來媒體藝術節、台北數位藝術節，戶外沉浸式光廊Taipei Lumitree（敦南之森）推出「夜行動物派對：夢醒時分」節目。再加上忠泰美術館、文化部蒙藏文化中心、師大美術館、台北科技大學藝文中心等，都將延長開放。

地方商圈包括東區商圈、永康商圈、師大龍泉商圈等，店家響應延長營業，或推出白晝限定優惠。當天公園現場還有台北市立動物園協同師大附中美術班學生，策劃特色動物身體彩繪。

國家電影及視聽文化中心、洪建全基金會、富邦文教基金會，將共同支持「露天電影院」。lululemon也和白晝跨界合作，推出身心療癒課程等。

▲▼「2024台北白晝之夜」將於11月2日下午2點～11月3日凌晨2點，在台北大安區登場。（圖／台北市文化局）

▲「2024台北白晝之夜」將於11月2日下午2點～11月3日凌晨2點，在台北大安區登場。（圖／台北市文化局）
 
●交通管制

台北市文化局表示，為顧及交通順暢和民眾安全，「2024台北白晝之夜」活動期間將進行道路交通管制，11月2日（六）凌晨12點起至11月3日（日）上午8點，大安森林公園周遭路段將進行封閉管制，期間僅供行人通行。

車道封閉管制路段包括：

信義路三段（信義路三段147巷－111巷）的北側慢車道1車道
建國南路二段（信義路三段－和平東路二段）西側1車道
新生南路二段（信義路三段－和平東路二段）東側1車道
和平東路二段（建國南路－新生南路）北側1車道

公車站位則取消：

大安國宅站（建國南路北往南方向）、大安森林公園站(和平東路東往西方向)。
 
主辦表示，由於活動期間周邊停車位不足，請民眾多加利用捷運系統（「淡水信義線」大安森林公園站、「文湖線」大安站或科技大樓站）或搭乘公車前往。駕駛人盡量利用外圍道路，提前改道（東西向改行忠孝東路、南北向改行復興南路），並於行經鄰近範圍時，配合現場交通指揮人員引導、減速慢行。造成行車用路習慣調整及不便，敬請民眾諒解配合。

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