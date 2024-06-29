大安森林公園成毛孩殺手？　愛犬吃草1分鐘暴斃飼主痛心

▲一名飼主日前帶愛犬到大安森林公園散步，疑似吃到草後暴斃。（圖／台北市議員王欣儀提供）



記者陳家祥／台北報導

一名飼主日前到台北市大安森林公園遛狗，其犬隻疑似吃到不明物死亡，讓她相當難過。為此，市議員王欣儀要求公園處、動保處應立即撤查，是否因公園內有噴藥或投放老鼠藥所致。對此，北市動保處說，已接獲報案調查中；公園處29日強調，已不用老鼠毒餌。

王欣儀近日接獲民眾陳情，27日晚上帶著飼養的狗狗「皮蛋」到大安森林公園散步，狗狗從推車上下來後，疑似不小心吃到公園內的「草」，1分鐘後就口吐白沫，四肢癱軟、舌頭慢慢掉出來。且皮蛋死亡時的眼睛還內出血。

大安區新龍里李淑梅里長表示，5年前自己飼養的狗狗因為喝到大安森林公園的池塘水得了「螺旋桿菌」，因為沒得醫只能等死；在去年也曾有一隻白色浪浪，也因為在公園內疑似誤食老鼠藥而吐血死亡。她痛批，大安森林公園對毛孩是「不友善的公園」，希望政府部門能重視此事。

王欣儀指出，這些毛小孩對飼主而言如同自己家人，在得知毛孩誤食中毒無藥可醫是多麼痛心。她要求，公園處、動保處應立即撤查，大安森林公園為何會一再發生讓毛小孩中毒事件？是否因為噴灑農藥、消毒藥水或是有人投放老鼠藥，而讓毛孩誤食？要如何避免，讓憾事別再發生。

對此，動保處表示，28日接獲2件網友報案，表示於網路平台有民眾表示自家犬隻於大安森林公園疑似誤食毒物死亡。目前已錄案調查中，若查有故意放毒致複數動物死亡情形，最高可處1到5年的有期徒刑，併科50到500萬元罰金。

公園處則表示，為維護生態友善環境，公園內採物理性及生物性防治老鼠蚊蟲，近日曾使用草木灰、油棕灰、苦茶粕及黑殭菌等天然資材防治小黑蚊，對動物無害，請民眾安心。昨上午派員巡視大安森林公園全區，園區內鳥類、松鼠都正常活動，白鷺鷥在噴灑後仍捕食昆蟲。

公園處也強調，很早就接受猛禽協會建議，以放置捕鼠籠及填堵老鼠洞方式捕鼠，早已不使用老鼠毒餌，避免老鼠屍體造成鳳頭蒼鷹食用中毒。