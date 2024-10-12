多少收入「才會逛百貨公司」　一票人答案驚呆！年薪百萬也不敢逛

▲原PO不敢逛百貨公司，認為消費過高了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

其實許多人逛百貨公司，不見得都會消費！一名妹子坦言，去百貨公司很有壓力，「連捷運站CITYLINK逛街都覺得貴」，更別說新光三越或是SOGO了，因此產生好奇「多少收入才適合逛百貨公司？」文章曝光後，大票人都坦言，「去逛但不一定會買啊」、「年薪110萬，還是不敢逛百貨公司，都買網拍」。

一名女網友在Dcard表示，她月薪3萬多元，好奇多少收入才適合逛百貨公司？她直言，連捷運站CITYLINK商場逛街都覺得貴，去蔦屋書店一個餐點，付完錢會有點空虛，更別提新光三越或SOGO。

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原PO說，「大部分百貨公司店家，我的存款都付不起」，只有去全聯或大潤發賣場，才比較可以負擔消費。對此，原PO好奇拋問「百貨公司每天營業，會去購物的人大約收入是多少？有人想分享一下嗎？」

底下網友回應，「逛≠買東西，去吹吹免費冷氣不香嗎」、「跟月收入無關！我很常去百貨公司裡面走馬看花，最後兩手空空出來，最多買個小甜點吃而已，但如果是保養品跟化妝品，應該是週年慶或母親節這種優惠活動，才會比較多人」、「我覺得大家都一樣，只是逛看居多，不要太負面～妳有一份穩定工作心理健康活著就很可貴了」、「我都百貨公司瞎逛半天，然後只買一杯奶茶」、「去逛但不一定會買啊，都是去吃東西，逛大創或GU平價的店，基本上一樓那種專櫃的不敢逛，除非有想買的」、「我都網購，百貨公司我也覺得貴」、「逛百貨公司看看實體，摸摸看高級貨是什麼樣子，我覺得沒有不好呀」。

也有網友分享，「年薪110萬，還是不敢逛百貨公司，都買網拍」、「月收入4萬，以前都會買專櫃衣服，但近幾年都只逛UQ或GU，不然就吃飯」、「月薪9萬依然不太敢逛」、「我年薪差不多140萬，但大概1-2年逛一次，一次買四季衣服大概2萬」。