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張友驊曾揭發「洪仲丘案」內幕槓上國防部　嗆：有不實我消失

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲張友驊傳出病逝消息，讓粉絲、親友相當不捨。（圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

69歲名嘴張友驊颱風夜滑倒，頭部重創無呼吸心跳，連續搶救多日後，11日傳出病逝的消息。事實上，過去國軍發生「洪仲丘事件」時，張友驊也在節目中不斷披露事件內幕，還導致當時的國防部揚言提告，而他也因此被封為「驊神」、「驊英雄」。

據了解，張友驊早年曾任軍事記者，當時洪仲丘事件發生後，張友驊不斷在節目上爆料事件的內幕，國防部為此發布聲明稿，指稱部分政論節目邀請名嘴發表不實言論，將對發表不實言論者提出告訴。

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而當時張友驊並不畏懼，更是直接在節目上嗆聲，若國防部能指證他有不實的地方，他會自動從電視上消失，並且還反控國防部涉嫌施虐、致人於死，以及偽造文書等罪名。

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲張友驊傳出病逝消息，讓粉絲、親友相當不捨。（圖／ETtoday資料照）

除了洪仲丘案件以外，國軍1997年發生「江國慶案」，年僅21歲的江國慶遭到逼供、槍決，儘管事後平反，仍無法抹滅家屬心中的痛。

張友驊曾在談論洪仲丘案件的節目當中，談及江國慶案發生時，他曾努力替江發生，卻仍徒勞無功，直到案發15年後，江國慶才沉冤得雪，他也陷入深深自責，為何自己救不了江國慶，「名嘴是什麼？名嘴、記者就是要在這種時候懂得付出、懂得賣命。」

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