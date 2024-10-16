全家推出隱藏版「喝的霜淇淋」！限店神秘開賣　網驚喜：奶昔嗎？

▲全家限定門市推出「喝的霜淇淋」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家霜淇淋一直都是網友熱愛的人氣商品，不過近來有限定門市推出隱藏版吃法「喝的霜淇淋」，將霜淇淋加入濃厚牛奶，可選擇不同口味，全台僅6間「霜淇淋體驗店」門市販售。消息一出也讓網友紛紛討論「幫你先融化的冰淇淋」、「是奶昔的概念？」、「漂浮冰淇淋？」

全家便利商店「霜淇淋體驗店」推出限定版「喝的霜淇淋」，將霜淇淋加入厚濃牛奶中，將奶香與霜淇淋融合，各種口味霜淇淋都能搭配，像是近來全家有與UCC聯名的「經典117咖啡霜淇淋」、鮮乳坊聯名的「莊園牛奶霜淇淋」。

▲全家Fami!ce霜淇淋近來聯名日本最大咖啡品牌UCC，打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／業者提供）



「喝的霜淇淋」原價69元，即日起至11月30日會員嚐鮮價59元，在霜淇淋體驗店限定販售。不過全家「霜淇淋體驗店」目前在全台僅6間門市，包括：全家南海店、新竹竹北宏福店、台中永定店、員林正新店、高雄富裕店、花蓮吉安福興店。

「喝的霜淇淋」消息曝光後，也引發網友紛紛討論，還有人說，雖然麥當勞沒有將奶昔回歸，不過全家「喝的霜淇淋」等於「奶昔的概念」。另也有人笑說，自己擠出來靜置10分鐘，也有相同功能，「幫你融好的冰淇淋」。

另外，「全家康康五」本周10月18日至10月20日，也推出「霜淇淋買1送1」，不限支付方式、口味，包含咖啡控喜愛的義式濃縮咖啡+霜淇淋「阿芙佳朵」也有優惠。

▼全家義式濃縮咖啡+霜淇淋「阿芙佳朵」也有買1送1。（圖／業者提供）

●7-11 推出「續冰日」買1送1快閃

▲7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸，還有限時買1送1！（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN也推出霜淇淋優惠，即日起至10月29日，每逢周末五六日，使用icash 2.0或icash PAY支付，就享有「雪淋霜第2件半價」。

此外10月19日～10月20日限時2天，推出快閃的「周六續冰日」買1送1，只要使用icash Pay／icash2.0卡支付，可享「霜淇淋、思樂冰特大杯、酷聖石霜淇淋全口味」買1送1。

▲▼7-11冰品優惠。（圖／業者提供）

在「OPENPOINT行動隨時取」也推出「雪淋霜」霜淇淋全口味「10支390元」，兌換期限依APP上方告知為準。

目前7-11霜淇淋攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名推出升級版「泰奶霜淇淋」，使用泰國直輸原料，呈現道地泰式奶茶香氣與風味，今年特別再加濃茶香。