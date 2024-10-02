北市養生館純按摩「+500藏玄機」　3老司機「加值排毒」傻眼了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區萬大路上1家養生館，被警方發現掛羊頭賣狗肉，店內小姐在按摩之外還會替客人進行半套性服務，警方在9月底前往攻堅逮人，當場逮捕現場負責人以及3對正在進行服務的男客人以及女服務生，並查扣相關證物帶回偵訊。



▲北市萬華區養生館掛羊頭賣狗肉，9月底被警方查緝到案。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，41歲的盧姓男子，在北市萬華區萬大路附近經營養生館，被警方店裡小姐名義上替客人從事「純按摩」服務，但私下卻替客人從事半套性服務，警方在9月底前往埋伏，在晚上8時許進行攻堅行動。

警方進入後先控制櫃檯的盧姓男子，後來又在3個包廂裡查獲正在進行「服務」的3對男客人以及女服務生，並將7人帶回派出所，訊後依照社維法對6名男客、女服務生進行裁處，盧姓負責人則依照妨害風化罪嫌送辦。

警方指出，當天還在現場查扣營業所得1萬1千6百元，日報表、無線電、監視器螢幕、鏡頭以及手機，另外還在店內查獲保險套4個以及潤滑油等證物，一併查扣帶回派出所。

據悉，該按摩店每次按摩消費約1200元，小姐會提出加碼服務，每次加值5百元就可以享受半套性服務，警方表示，發現店裡有色情行為，所以才上門查緝。