愛愛都戴套！乖乖牌工程師男友「竟長菜花」委屈：因為我不愛洗澡

▲原PO被傳染菜花。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，男友是生活單純的工程師，剛交往時，發現男友的生殖器官上有白白東西，她懷疑是性病，但男友說是常見的肉芽；然而，交往2個月後，她竟然得了菜花，雖然性行為都有戴套，但是男友的陰囊上也有病毒疣，因此傳染給她，男友道歉因為衛生習慣不好。對此，網友戳破謊言「分明就是偷吃」。

女網友在Dcard發文，「男友衛生習慣超差害我得菜花」，男友是個生活單純的工程師，除了上班，其餘時間就是打遊戲和看股票，不玩交友軟體，也不會隨便約砲。交往第一個月時，她發現男友生殖器上有一顆白色的東西，懷疑是性病，男友解釋只是常見肉芽，並且上網找圖，要她別擔心。

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兩個月後，原PO發現自己的私密處也長了一樣的東西，她立刻去看了婦產科，醫生告訴她那是性行為傳染的菜花，她當下超崩潰，帶著男友去看泌尿科，結果超傻眼，「除了菜花以外，甚至陰囊那邊還有病毒疣，這下可以解釋為何我們有戴套，我卻還是感染了，因為他連陰囊附近都有」。

男友向她道歉，並解釋可能是因為衛生習慣不好才會得病，因為平時只有上班前才會洗澡。原PO又氣又難過，「這我交往前完全不知道也觀察不到啊，我真的好想把自己掐死，一個人好好的談什麼破戀愛」。

貼文曝光，網友表示男友在說謊，「分明就是偷吃，扯什麼衛生不好，不洗澡就會中的話，肥宅們不都中了」、「這是病毒，就算洗澡到破皮也不會消失，所以跟妳男友有沒有洗澡沒關係」、「因為衛生太差而中菜花，騙三歲小朋友喔」、「衛生習慣差到可以長菜花的話，那他全身上下都有機會長」、「就是嫖妓，他刪得很乾淨而已」。