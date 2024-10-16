學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

▲許女（右）與K女夫妻至巴黎玩，不料竟與K夫（左）萌發愛苗。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年8月底，台北地方法院針對一起侵害配偶權的民事官司進行宣判，法官認定24歲的被告許女，與原告K小姐的丈夫發生婚外情，雖然K小姐求償200萬元，但考量雙方的身分及經濟狀況，判許應賠40萬元給K小姐，因兩造均未上訴，全案就此定讞。

本刊調查，這件官司的被告許女來頭不小，她目前在美國哥倫比亞大學念研究所，主修企業風險管理，還曾登上PTT表特（美女）板，因長相神似女歌手陳華，被網友稱為「哥大小陳華」。

此外，她也常在社交軟體小紅書分享留學生活及旅遊點滴，頗受歡迎，擁有上萬名粉絲，沒想到竟因偷吃大歲的人夫，成了法院認證的小三。

▲許女與人夫共度情人節還拍下貼臉照，後因男方將偷情細節寫在筆記本中而曝光。

「沒看過這麼忘恩負義的小三！」與K小姐熟識的A小姐說，許的姑姑是K小姐的閨密，2人經常聚餐、出遊，許也常跟姑姑一起出現，見到K小姐都稱她阿姨，沒想到卻私下偷吃「姨丈」，東窗事發後K小姐身心受創，許雖道歉認錯，但洽談和解及開庭都委由律師出面，自己從未現身，倒是社群平台持續更新，看不出悔意。

▲目前就讀哥大的許女，在小紅書上分享個人留學生活與旅遊點滴，擁上萬名粉絲追蹤。

A小姐透露，許女的姑姑10多年前參加旅行團到義大利旅遊，認識剛結婚去度蜜月的K小姐及她的丈夫，許姑與K小姐一見如故，旅行結束回到台灣後，許姑還常約K小姐夫妻聚餐、旅遊，偶爾也會帶當時就讀北一女的姪女許女出席，K小姐見許女聰慧可愛，把她當成女兒一般疼愛。

▲許女自北一女畢業後，至美國紐約大學念書，再到哥倫比亞大學念研究所，學歷傲人。

4年前，許女在美國紐約大學留學，暑假返台向家人透露，想到台灣的新創產業體驗、實習，因為K小姐人脈很廣，許姑特別拜託她幫忙，K小姐也一口答應，隨即安排許女進入某知名網通公司實習，還交代專人照顧，時間長達1個月。

前年底，許姑跟許女約K小姐夫妻一起到法國巴黎旅遊，4個人相處和諧融洽，返台沒多久，許女想申請就讀哥倫比亞大學研究所，又找K小姐幫忙寫推薦信，K小姐為了幫她圓夢，義不容辭，最後許女也如願進入哥大。



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