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圍台軍演《坐著軍艦看花東》　調查局比對：剪接旅遊影片

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中共解放軍昨（14日）執行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，操練約13小時落幕，但網路出現醜化我方的大量訊息，包括「天然氣船遇共艦掉頭」等語，解放軍官網還發布名為《坐著軍艦看花東》的演訓影片，企圖誤導外界以為軍演機艦逼近台灣本島，調查局清查確認相關假訊息是盜用帳號造謠，共軍演訓影片是剪接旅遊影片等舊資料，與本次軍演無關。

調查局今（15日）針對共軍「聯合利劍-2024B」圍台軍演後，網路出現大量不實訊息，接連發出2份新聞稿說明，上午先澄清昨有網路論壇出現「我天然氣船遇共艦掉頭，國軍不是派遣力量應對怎麼毫無效果」、「今早5點共軍發布軍演訊息，國防部顯然在睡覺，資通電軍、海巡署也沒有提前掌握相關訊息，可憐天然氣船也沒收到政府通知」、「已有網友在Dcard爆料，今日共軍軍演，海巡艦長前晚還在聚眾飲酒」等語。都是認知作戰的假訊息。

▲▼ 大陸軍演 利劍2024Ｂ 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

▲中共解放軍14日舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演演習區域示意圖 。（圖／翻攝 中國海警、東部戰區）

調查局指出，查證台灣中油股份有限公司，確認並無「液化天然氣船因中國軍演無法進港」一事，而相關發文者的IP網址，均為跳板或來自遭駭侵的網路監視器，與近年來境外網軍駭侵我國內網路設備，竊取國人廣泛使用之Dcard、PTT等社群平台帳號密碼，假冒國人發布不實訊息進行認知操弄的手法雷同。

調查局今晚再針對中共解放軍東部戰區官網發布的《坐著軍艦看花東》演訓影片，發布新聞稿澄清指出，這支長度約1分鐘的影片中，出現花蓮縣七星潭海域景象，以及疑似軍機沿著花東中央山脈飛行畫面，分別剪輯自中國嗶哩嗶哩（bilibili）影音平台旅遊影片，還有央視、微博去年（2023年）4月公布的舊影片。

調查局指出，我國國防部今發布「中共解放軍進入臺海周邊空域活動示意圖」顯示，共軍「聯合利劍-2024B」軍演，進入台海周邊海空域活動實際區域，不包含花蓮縣七星潭海域及台灣本島周邊領空，共軍是以混合剪輯的影片，企圖混淆視聽。

調查局提醒民眾注意社群平台帳戶安全，查證網路訊息真實性，共同防範境外網軍散布錯假訊息遂行認知操弄、擾亂社會安定，對於境外敵對勢力或有心人士發表與中共軍演相關的錯假訊息，更應審慎思考，以免落入認知作戰圈套。

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