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大陸 大陸焦點 特派現場

就是芋頭！陸男童賭氣啃一口「姑婆芋」　嘴唇發麻心跳加速險送命

▲姑婆芋。（圖／翻攝央視）

▲含有毒性物質的姑婆芋，在大陸稱為滴水觀音芋。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州一名15歲男孩日前與朋友出遊時，在野外發現類似芋頭的植物，為證明自己主張的「芋頭」是對的，便當場啃了一口。男孩咬下「芋頭」的瞬間，馬上感覺到嘴唇發麻腫脹、心跳加速。原來，男孩咬下的是「滴水觀音芋」，也就是台灣俗稱的「姑婆芋」，朋友們也急忙將其送醫，撿回一條命。

▲姑婆芋。（圖／翻攝央視）

▲芋頭。（圖／翻攝央視）

《環球時報》報導，滴水觀音是一種綠葉觀賞植物，由於根莖和芋頭外觀相似，很容易被人們誤食。此植物根莖有毒，誤食其汁液，會對人體會產生毒害作用。若不小心接觸到它的汁液，皮膚會有瘙癢、麻木、刺痛、腫脹等表現，若誤食其莖或葉，少量吞食可引起口、舌、咽喉發癢、充血腫脹，嘔吐、腹瀉等，若中毒嚴重，甚至有窒息、呼吸麻痹及心臟驟停的風險。

經醫生檢查後判斷，男孩或為「烏頭鹼」中毒，確定男孩誤食的「芋頭」，其實是一種常見的景觀植物叫滴水觀音（姑婆芋，下同）。醫生表示，它的根莖含有毒性成分烏頭鹼，如果進食量不當，會出現相應的中毒症狀，最嚴重時會誘發心臟驟停，導致猝死。

▲姑婆芋。（圖／翻攝央視）

▲圖左A為姑婆芋的葉子，圖右B為可食用的芋頭葉。（圖／翻攝央視）

要分辨姑婆芋與一般可食用的芋頭，可從外觀上判斷，姑婆芋的葉子中心有紫色的點，而芋頭沒有；姑婆芋的葉子顏色較深，芋頭相對較淺；姑婆芋的根莖較粗大，而芋頭較短。

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