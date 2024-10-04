四肢瘀青！一家三口患「怪病」4年　醫：血液中查出鼠藥

▲張先生。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

重慶南川一名張先生近日表示，一家三口遭遇了長達4年的「怪病」，「我們全身多處疼痛、四肢出現瘀青、受傷後血流不止。」醫生懷疑，他們是「鼠藥」中毒，可持續接受了4年的治療，症狀依然存在。張先生表示，對於這件怪事，百思不得其解。

據《極目新聞》報導，張先生表示，「我身體發黑青，嘴皮舌頭全部都起血泡，把它按破又出來，就把我嚇到了！我兒子腳痛、肚子疼、腿痛、受傷後血流不止。」

張先生表示，最早出現症狀是在2020年8月，他兒子突然暈倒，進了醫院，經醫院診斷，兒子患有凝血功能障礙，全身多處皮下出血、消化道出血、腹腔積血、腎功能異常，在那之後，他和妻子也陸續出現了類似的情況，「兩年前，妻子還因病過世，如今，我們父子每週都要輸液兩次，來減緩病症。」

多家醫院的醫生都認為，張先生父子出現的症狀，可能和老鼠藥有關係。

▲張先生的姊姊。（圖／翻攝自極目新聞）

張先生的姊姊則表示，「醫生當時（四年前）說是老鼠藥中毒，一直輸液一年半左右，毒素就會減少，但是現在去查血，老鼠藥的成分還是很高，他們父子二人的病情一直沒有好轉。」

張先生的兒子9月再次去醫院進行檢查，檢查發現血液裡有「溴鼠靈」的含量，是正常值的20倍。據了解，「溴鼠靈」是一種抗凝血殺鼠劑，有劇毒，服用後，會導致血液無法凝固，大量出血，如果不及時治療，會致人死亡。

張先生說道，家中的飲用水都是買桶裝水，附近的鄰居也沒出現這種怪病。張先生的姐姐表示，「該扔的東西、破舊的都扔了，家裡也清理了，都沒有找到來源，這個毒素從哪裡來的呢？”」

張先生的兒子表示，今年年初，爸爸的新女友搬來同住，但她住了8個月後，身體依然十分健康，「我只要離開家裡一段時間，身體就會好轉，因為讀書的關係，我長時間不住在家中，再加上輸液，情況會慢慢變好，去年住學校宿舍時，就好了一段時間，回家住後又復發了。」

張先生一家人表示，他們目前已經聯繫了警方，希望他們能協助調查。同時，他們也希望能求助專家，看能不能找到問題的根本原因。

張先生的姊姊表示，「就是不知道這個毒素從哪裡來的，我們也很疑惑，孩子還小，未來還很長，中毒的後續治療，希望能趕快治療好。」