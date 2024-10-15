諾貝爾經濟學獎得主「大讚台灣」！　羅賓森：已轉型包容社會

▲羅賓森（James A. Robinson）表示，台灣已經發展成包容性社會，而開放的社會制度才能保持國家繁榮。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國芝加哥大學教授羅賓森等3人獲諾貝爾經濟學獎，表彰他們研究社會制度如何影響國家繁榮。羅賓森受訪說，許多社會已成功轉型包容性社會，例如台灣、韓國及模里西斯。

羅賓森（James A. Robinson）和美國麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）、強生（Simon Johnson）今天獲頒2024年諾貝爾經濟學獎，他們研究為何部分國家富裕，但另一些國家卻貧困，並證明較自由、開放的社會更有可能繁榮。

現年64歲的羅賓森接受美聯社訪問時表示，他懷疑中國是否能在維持專制政治體制的情況下，還可以保持經濟繁榮。

他透過電話說道：「全球歷史上有很多例子，這種社會能夠表現良好40年、50年。但你會看到，這種情況不可能維持下去…蘇聯也曾表現出色50年或60年。」

羅賓森指出，許多社會已經成功轉型成自己、艾塞默魯和強生所說的「包容性社會」。

羅賓森表示：「看看美國，曾經是一個有奴隸制、特權階級的國家，女性不被允許參與經濟或投票。」

他還提到：「目前相對包容和開放的每個國家都經歷了這項轉型。在現代世界，你能看到這在韓國、台灣及模里西斯發生過。」

艾塞默魯和羅賓森曾撰寫2012年出版的暢銷書「國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源」，該著作認為人為的問題是導致國家貧窮原因。

瑞典皇家科學院的諾貝爾委員會稍早發布聲明指出，3位經濟學獎得主的研究證明社會制度對一國繁榮至關重要。

這3位經濟學獎得主在研究工作中，以橫跨美墨兩國邊境的城市諾加里（Nogales）為例。

儘管擁有相同地理位置、氣候、文化及許多共同的祖先，但美墨邊境兩端的生活卻大不相同。位於美國亞利桑那州的邊境城市諾加里，當地居民相對富裕、也較長壽，許多孩子都擁有高中學歷。

相形之下，位於墨西哥索諾拉州（Sonora）的同名邊境城市諾加里，當地居民普遍而言明顯較貧窮，有組織的犯罪導致創辦和經營企業風險大增，貪腐的政治人物也難以清除。

3位諾貝爾經濟學獎得主發現，2座城市不同之處在於，美國的制度保障財產權，並賦予公民對政府的發言權。