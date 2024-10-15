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「梁社漢」不只會做排骨！竟是八方雲集主廚　內行揭幕後真相

梁社漢曾任多家五星級飯店主廚，與八方雲集合作推出梁社漢排骨品牌。（翻攝梁社漢排骨官網）

▲梁社漢曾任多家五星級飯店主廚，與八方雲集合作推出梁社漢排骨品牌。（翻攝梁社漢排骨官網）

圖文／鏡週刊

2024臺北國際牛肉麵節「鮮食組紅燒競賽」金牌由「老龐家傳牛肉麵」、「岩漿火鍋」及「八方雲集」共同奪下。八方雲集的獲獎印證其在牛肉麵界的實力，八方雲集主廚梁社漢親自現身受訪，讓許多人驚訝地發現，原來看似獨立的八方雲集鍋貼店和梁社漢排骨竟有深厚的淵源，直呼：「這資訊震撼到我了！」

2024臺北國際牛肉麵節在圓山花博盛大開幕，今年以「牛味傳香20載 臺北好味RUN國際」為主題，競爭格外激烈，在眾多強勁對手中，八方雲集、老龐家傳牛肉麵、岩漿火鍋等店家脫穎而出，共同獲得鮮食組紅燒競賽冠軍。評審長李怡君表示這次的評審過程完全是盲測，根本不知道哪一碗是八方雲集的，盲測的結果顯示八方雲集的牛肉麵在眾多參賽作品中脫穎而出，實力不容小覷，考量到八方雲集研發長梁社漢的香港背景，認為他的煲湯技術應該不錯。

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一名網友在看到八方雲集的牛肉麵奪冠的新聞時，發現主廚的名字和知名排骨店「梁社漢排骨」同名，不禁好奇：「是梁社漢（排骨）的梁社漢嗎？」貼文釣出內行網友解惑，解釋兩家公司是集團關係，「是，他們是八方雲集國際股份有限公司」、「梁社漢便當是八方旗下的，所以梁主廚是八方集團的主廚之一」、「有八方雲集的地方，附近就有一間梁社漢」。

據悉，這位澳門出生的主廚梁社漢曾於喜來登、君品等知名五星級飯店擔任主廚，因緣際會下成為台灣女婿。他在台灣深耕中華料理三十餘年，深感台灣古早味排骨、雞腿便當的魅力，希望讓更多人能以平易近人的價格，也能吃到好吃的排骨便當。

梁社漢與八方雲集餐飲集團的合作，2018年底，「梁社漢排骨」品牌正式誕生，並在短短時間內迅速擴展，從晴光商圈開設首店以來在全台擴點，並於2016年和2019年兩屆榮獲「兩岸十大名廚」金牌獎。

目前八方雲集餐飲集團旗下囊括了「八方雲集」「梁社漢排骨」「丹堤咖啡」「芳珍蔬食」等多個知名品牌，滿足了消費者對於不同餐飲需求的多元選擇。


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