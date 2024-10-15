柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

▲京華城被扣押百億元土地，引發停工爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

檢廉偵辦京華城案，台北市議會日前由民進黨議員許淑華等跨黨派提案要求京華城停工，不過遭國民黨議員秦慧珠擋下，本刊接獲爆料，指秦在議員選舉時曾收受威京集團旗下公司的政治獻金，讓她擋下提案的動機引發質疑。

北檢偵辦京華城案，日前向法院聲請扣押中石化旗下子公司鼎越開發持有的價值逾百億元京華城土地，獲法院裁定准予扣押，北市府目前依規定不予施工勘驗，後續若繼續興建，就不給予使照。不過，許淑華9日在北市議會提案，要求市府立即勒令停工，獲藍綠26名跨黨派議員支持，但因秦慧珠反對而遭擱置，秦的理由是害怕京華城像當年大巨蛋一樣，變成爛尾樓。

不過，本刊接獲爆料，指京華城大股東中石化公司投資成立的中石化綠能科技公司，2022年議員選舉期間曾捐了2筆政治獻金給2名北市議員，其中一筆30萬元，在當年9月20日捐給了因涉京華城案收賄已遭羈押禁見的應曉薇，另一筆同樣30萬元的獻金則在當年11月1日京華城容獎案經市府公告核定後，在當月11日捐給了秦慧珠，秦與威京集團旗下公司的關係，與她這次擋下停工提案是否有關，引發聯想。

▲秦慧珠曾收威京集團中石化綠能30萬元政治獻金。

對於提案遭擋，許淑華接受本刊採訪表示不解，她強調，若京華城持續趕工，北市府未來恐很難追討不法所，提案是希望讓北市府與京華城有空間去協商，若京華城能將涉不法的20%容積獎勵的樓地板扣除後，重新變更設計，一樣能繼續施工，怎會變成爛尾樓？依慣例議員可擋3次，她質疑秦是否在替京華城停工拖延時間，16日將再次提案要求停工。



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