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寵物友善餐廳貼「限國小畢業以上入店」公告　網友挺

台中某泰式寵物餐廳張貼的入店公告，獲得網友讚賞。（翻攝自泰小館 TinyThai臉書、Threads）

▲台中一家泰式寵物友善餐廳張貼的入店公告，獲得網友讚賞。（圖／翻攝自泰小館 TinyThai臉書、Threads）

圖文／鏡週刊

餐廳內若有小孩不受控制嬉戲哭鬧，打擾其他客人用餐，店家也會很困擾。台中一家寵物友善餐廳，為維護店內用餐品質，直接在店門口張貼「僅接受國小畢業以上、6位以下客人入內用餐」，不怕得罪家長的勇氣，令網友十分佩服。

一名網友近日在社群分享台中某泰式寵物餐廳張貼的公告，上面寫到「為維護用餐品質，即日起僅接受國小畢業以上、6位以下人客兒入內用餐，敬請見諒，非常感謝！」店家敢說真話的態度令他有些意外，直言客人用餐小孩不受控遭店家制止已見怪不怪，「不過蠻少店家有勇氣直接貼出來的。」

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台中某泰式寵物餐廳臉書粉專的介紹相當有個性。（翻攝自泰小館 TinyThai臉書）

▲台中一家泰式寵物友善餐廳臉書粉專的介紹相當有個性。（圖／翻攝自泰小館 TinyThai臉書）

事實上，該間業者在臉書粉專自介已表明，提醒客人店內只有一位廚師，餐點現點現做須耐心等候，並警告「還有一位雷多易怒的闆娘，嘴很壞，心應該是好的～」再來就是用餐規定，店家明定嚴禁客人用餐遲到、高分貝、爆量點餐、談保險、裝大爺等行徑，且僅接受6人以下、14歲以上客人入場，看得出老闆相當有個性。

但店家不怕得罪家長的公告反而贏得網友好評，紛紛留言要用新台幣支持，「這是哪一家我要去爆」「老闆本來就有篩選客人的權利」「德政啊，既然現代父母不願擔當教養的責任，指導小孩不能在公共場所失控影響他人，那只好讓陌生人來處理了」「支持這種餐廳」「醜話先講在前面很棒，先立好界線」。


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