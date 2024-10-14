▲國3銜接台66線南出匝道通車，有效紓解當地交通壅塞

▲張善政表示，國3南出銜接台66線匝道通車後，將有效紓解當地交通壅塞。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「國3大溪交流道南出銜接台66系統交流道通車典禮」，14日舉行。市長張善政表示，國3南出銜接台66線匝道工程是「國道3號銜接台66線增設系統交流道工程」計畫最具挑戰性的一段，感謝交通部支持以及工程單位努力，本匝道通車後將有效紓解當地交通壅塞問題，期交通部及相關單位繼續支持桃園交通建設，促進地方發展。

▲國3大溪交流道南出銜接台66系統交流道通車典禮。（圖／市府提供）

張善政指出，桃園地區仍有許多高速公路新建改善工程，以及新梅龍、板龍等快速道路建設正在進行中；行政院近期也正式核定「桃竹苗大矽谷計畫」，推動桃園及竹竹苗地區經濟發展，交通基礎建設更是迫在眉睫，期盼持續與中央緊密合作，為未來的產業發展奠定重要基礎。

交通部長陳世凱表示，中央挹注桃園交通建設經費已逾一千億，包括本計畫與鐵路地下化、多條捷運路線，以及機場捷運延伸等多項計劃，感謝桃園市政府、立委及所有工程團隊的全力支持，克服各項挑戰，如期完成本工程，盼中央和地方持續攜手推動桃園交通建設，促進桃園未來發展。

交通局指出，台66線快速公路是大溪到觀音之間的重要交通幹道，亦是連接國道3號與國道1號的關鍵橫向道路。本工程計畫總經費44.68億元，相當感謝交通部高公局透過靈活調整施工順序，沿112甲線及跨越國道3號路段採用鋼箱梁吊裝施作橋梁，並利用夜間離峰時段進行交維改道施工，降低對用路人的影響，克服各項挑戰如期通車，為用路人帶來更加便捷的交通選擇，將可有效紓解市112甲道路負荷，提升通行效率。

包括立法委員呂玉玲、邱若華、郭昱晴、市議員李柏坊、黃瓊慧、交通部長陳世凱、高速公路局長趙興華、第一新建工程分局長黃承郎、內政部警政署國道公路警察局長廖美鈴、市府交通局長張新福、大溪區長徐景揚、台灣世曦工程顧問公司總經理廖學瑞、皇昌營造董事長江程金等均一同出席通車典禮。