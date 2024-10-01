蛋價本周緩降　公會嘆「雞蛋比青菜便宜」：籲早餐店降價

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創3年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為提振國內雞蛋買氣，台北市蛋商公會1個月內3度降價救市，仍無助買氣，從產地到蛋行，全台大堵蛋，產業界原預期今天會再降價，蛋商公會理事長林天來今表示，颱風帶動菜價飆漲，雞蛋比青菜還便宜，希望能增加買氣，本周蛋價暫不變動，但也呼籲餐飲業應適度降價。

國內蛋價在9月3度降價，產地和批發價大降7元，目前產地價每斤僅剩24.5元、批發價34元，儘管蛋價創近3年新低，仍有不少早餐店、小吃店加蛋還要加15至20元，引發消費者反彈，網上罵聲不斷，網紅Cheap也發文喊：「早餐店蛋價沒降，就繼續抵制，反正不爽不要ㄘ。」

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林天來表示，颱風來襲菜價飆漲，現在吃蛋比吃菜還便宜，希望能帶動雞蛋買氣，但他也坦言，從產地到蛋行都在堵蛋，蛋行庫存上萬箱已成常態，也有不少業者不惜降價拋售。他也呼籲蛋農儘速減產，與其生產過剩影響蛋價，不如減量制價。

林天來還說，蛋價已經降至每箱約600元，產地甚至有300至400元在低價促銷，早餐店、小吃店加蛋還要加20元太不合理，加15元還可接受，但建議可以在低蛋價時，適時降價促銷或加蛋買1送1，藉此提高消費者吃蛋的意願。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3691萬隻，再創近年新高，雞蛋每日生產量也創近年新高，每日產量高達12.2萬箱（每箱200顆），超過國人每日所需的12萬箱，每日生產過剩40萬顆。但產業界認為，農業部數字過於保守，每日過剩恐逾50萬顆。

台灣蛋雞事業產銷督導委員會連日也示警，全台各區生產動態已呈現「量稍偏多」，但各地區域蛋商銷售「市況偏弱」，各區蛋商庫存壓力湧現，依目前雞蛋產量與買氣，未來蛋價仍不樂觀，呼籲各產區勿再持觀望態度，應儘速自主進行減產措施。